Ucrania se desvincula del tiroteo en Moscú y asegura que "nunca ha recurrrido al uso de métodos terroristas"

Las autoridades de Ucrania se han desvinculado completamente del reciente tiroteo en una sala de conciertos de Moscú en el que han fallecido al menos 40 personas, y ha asegurado que, en estos más de dos años de guerra, Kiev "nunca ha recurrdo al uso de métodos terroristas". "Ucrania ciertamente no tiene nada que ver con los tiroteos y explosiones en el Crocus City Hall. No tiene nungún sentido", ha detallado el principal asesor de la Presidencia ucraniana, Mijailo Podoliak, en su perfil oficial de la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Podoliak, considerado como uno de los hombres de confianza del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha incidido en que la guerra desatada en el país tras la invasión rusa de finales de febrero de 2022 se resolverá "solo en el campo de batalla" con "decisiones militares". "Los ataques terroristas no resuelven ningún problema", ha recalcado un Podoliak que ha incidido en que en estos más de dos años Kiev nunca ha llevado a cabo ataques de este estilo, "a diferencia, dicho sea de paso, de la propia Rusia, que utiliza ataques terroristas". De hecho, Podoliak ha denunciado que anteriormente las autoridades rusas han llevado a cabo ataques contra "sus propios ciudadanos" para más tarde legitimar "acciones antiterroristas" contra grupos étnicos. Además, ha recordado que hace semanas algunas embajadas en Moscú, como la estadounidense, habían alertado ya de la posibilidad de ataques terroristas en Rusia. Finalmente, el principal asesor de la Presidencia ucraniana ha concluido que "no hay la menor duda" de que estos acontecimientos en moscú "contribuirán a un fuerte aumento de la propaganda militar, a una militarización acelerada, a una mayor movilización y, en última instancia, a una intensificación de la guerra". Las autoridades de Rusia han confirmado que al menos 40 personas han fallecido y otro centenar han resultado heridas víctimas de un tiroteo perpetrado por un reducido grupo de sujetos armados que han irrumpido este viernes en una sala de conciertos. Desde Moscú han catalogado ya este suceso como "atentado terrorista".