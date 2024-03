Serbia amenaza con abandonar el Consejo de Europa si Kosovo culmina su incorporación

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha amenazado con la salida de su país del Consejo de Europa si Kosovo culmina con éxito en los próximos meses las negociaciones de adhesión al grupo. Belgrado ha denunciado el reconocimiento internacional de Kosovo desde su declaración unilateral de independencia en 2008 y lleva desde entonces enzarzado con las autoridades kosovares en unas atascadas negociaciones de normalización de relaciones. Las tensiones bilaterales no han hecho sino aumentar en los últimos años con disputas sobre las matriculas de los vehículos, la moneda y la estructura política del norte de Kosovo, habitado por una mayoría de serbios. La última crisis ha tenido lugar esta semana, cuando Kosovo ha denunciado ejercicios militares serbios en la frontera que, según Belgrado, son perfectamente legales y cuentan con la cooperación de la OTAN. Las previsiones más optimistas apuntan que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa podría votar sobre Kosovo, a la que reconocen la mayor parte de sus 46 miembros, a mediados de abril. Si dos terceras partes de los diputados aceptan la integración, el más alto órgano ejecutivo de la institución, la Comisión de Ministros, podría ratificar la entrada de Pristina a mediados de mayo en Estrasburgo en esta institución europea especializada en el seguimiento de los Derechos Humanos y del estado de Derecho. Vucic ha considerado esa opción inadmisible y ha declarado para este sábado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional de Serbia tras expresar su rechazo contundente a la incorporación kosovar esta pasada noche. "Como admitan a Kosovo vamos a ver si Serbia sigue o no en el Consejo de Europa. Lo mismo prefieren tener entre ellos a Pristina que a Belgrado", manifestó en una entrevista con la cadena TV Prva donde denunció a la institución como un organismo "que no decide sobre absolutamente nada".