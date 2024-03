Secuestradas 25 personas, incluidos diez menores, en Culiacán, México

Las autoridades mexicanas han informado del secuestro de 25 personas de tres familias, incluidos diez menores de edad, en la localidad de Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa. El secretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, ha explicado que hasta el momento no se ha recibido ninguna petición de rescate y que las fuerzas de seguridad están trabajando en la investigación, según recoge el diario mexicano 'Milenio'. En la operación participan efectivos militares, de la Guardia Nacional, de la policía estatal, policía municipal y Fiscalía General del Estado y Fiscalía General de la República. "No tenemos ningún contacto con ninguno de ellos ni tampoco podemos precisar quién o qué motivó o qué pudo hacerlo, o quién pudo hacerlo, pero sí, hay alguna información que están manejando la fiscalía que no ha querido compartir y es correcto, porque se afectaría el proceso de la investigación", ha apuntado.