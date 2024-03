Sánchez asegura que "España rompe todos los récords de empleo" y la derecha "todos los récords de toxicidad"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha indicado este sábado que España "va rompiendo todos los récords de empleo" mientras que la derecha "van rompiendo todos los récords de toxicidad en la oposición". Lo ha afirmado en el 14 Congreso Regional Extraordinario del PSOE de Extremadura en el que Miguel Ángel Gallardo será ratificado como nuevo secretario general del partido en la región, en sustitución de Guillermo Fernández Vara, un acto en el que Sánchez ha indicado que el PSOE "ha desmontado mitos neoliberales" de la derecha y la ultraderecha. "Nosotros hemos demostrado no de palabra, sino con hechos, que reformar no es recortar, sino dignificar, por ejemplo, las condiciones laborales de millones de trabajadores que hoy ven cómo sus contratos son más estables y más dignos", según Sánchez, quien ha destacando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Durante su intervención, Sánchez ha hecho mención en varias ocasiones a la ultraderecha y al PP, partido este último al que acusado de "ya no distinguirse" de la ultraderecha y en el que, según ha destacado, "lejos queda aquellos ecos" de lo que decía el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, de que "no venía a insultar". Sánchez ha subrayado que desde el PSOE y el Gobierno "responderán" a esta internacional ultraderechista, "que ha hecho de la polarización y de la crispación su única estrategia para poder destruir al Gobierno". "Llevan seis años intentando, no lo han logrado y ya les digo, no lo van a lograr. Vamos a gobernar nueve años", ha proclamado. "Tenemos que ser conscientes de que somos un partido que tenemos por delante un desafío extraordinario, que los progresistas de Europa y del mundo nos ven como un ejemplo, como una referencia a seguir. Y hoy, más que nunca, lo que necesita el progresismo en España, en Europa y en el mundo, es unidad. Unidad frente a una internacional ultraderechista que lo único que quiere es destruir todas las políticas de progreso en beneficio de la mayoría, que es lo que representa el Partido Socialista", ha afirmado Sánchez. ((Habrá ampliación))