Sainz: "Tendría que haber hecho una vuelta perfecta y haber estado al 100% para hacer la pole"

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que para haber logrado la pole en el Gran Premio de Australia tendría que haber hecho "una vuelta perfecta" y haber estado "al 100%", algo difícil tras "un par de semanas muy duras" después de su operación de apendicitis. "Yo creo que se puede pelear (con los Red Bull). Hoy, para hacer la pole, tendría que haber hecho una vuelta perfecta y haber estado al 100%. Obviamente, no estoy ni al 100% y tampoco he podido hacer la vuelta perfecta, pero es normal y hay que verlo con positivismo y estar orgullosos de estar aquí", señaló a DAZN tras la sesión de calificación. En este sentido, desveló que el domingo irá "a por todas". "A ver qué tal me encuentro, también dependerá un poco de eso, porque hasta ahora he hecho 15-20 vueltas por sesión. Mañana tengo que hacer 56 seguidas, que es bastante más, así que espero recuperar un poquito más mañana y estar a tope", deseó. Además, el madrileño se mostró "muy contento" de su rendimiento este sábado solo dos semanas después de haberse operado de apendicitis y de haberse perdido el Gran Premio de Arabia Saudí. "Cuanto más lo veo con perspectiva, más contento estoy. Han sido un par de semanas muy duras, muchos días en la cama", manifestó. "Incluso si me lo dices hace seis días, me estaba sintiendo mal y pensaba que no iba a llegar. Después, el domingo empecé a progresar mucho y volé a Australia. Mejoré mucho la segunda semana y eso me permitió meterme en el coche este viernes", explicó. "A pesar de no estar al 100% y de sentirme un poco raro, he podido realizar varias vueltas fuertes hoy y ponerme en la primera fila", indicó.