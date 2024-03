Paula Badosa cae en la segunda ronda ante una Aryna Sabalenka de luto

La tenista española Paula Badosa quedó eliminada este sábado en la segunda ronda del torneo de Miami (Florida), segundo WTA 1.000 de la temporada, tras su derrota por 6-4 y 6-3 frente a la bielorrusa Aryna Sabalenka, vestida de luto por el reciente fallecimiento de su novio. Badosa, amiga personal de Sabalenka, también vistió completamente de negro sobre la pista Grandstand del Hard Rock Stadium. Cuando arrancó el partido, la española salvó dos bolas de rotura durante el quinto juego, pero no evitó que su oponente sí aprovechase la siguiente en el séptimo (4-3). Sabalenka consolidó su ventaja y, aunque de inmediato pudo romper otro servicio rival, la catalana salió del atolladero al salvar dos nuevas opciones de 'break'. Sin embargo, la bielorrusa no dudo más y abrochó con su saque el primer set después de 45 minutos de encuentro. Al inicio de la segunda manga, poco duró la tranquilidad de Badosa, que en el tercer juego cedió nuevamente su servicio y pronto se vio 3-1 abajo. Tan solo hubo un conato de inquietud para Sabalenka en el octavo juego, pero su contrincante no materializó el 30-40 y después encajó otra rotura, ya definitiva, antes de fundirse ambas con un abrazo en la red.