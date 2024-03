Matías Vecino impide el triunfo de Euskadi y Toni Kroos amarga a Kylian Mbappé

La selección uruguaya de fútbol empató (1-1) este sábado contra la de Euskadi en un partido amistoso que se jugó en el Estadio de San Mamés y donde Matías Vecino firmó las tablas, a lo largo de una noche en la que destacó el exitoso regreso de Toni Kroos al combinado de Alemania para su duelo ante Francia (0-2), a pocos meses de la Eurocopa masculina. En la habitual casa del Athletic Club, la selección de Euskadi abrió el marcador justo antes del descanso por obra de Álvaro Djaló, quien precisamente vestirá la camiseta 'leona' a partir del próximo curso. No obstante, el gol de Vecino para los charrúas nada más empezar la segunda mitad evitó una cita redonda para el equipo entrenado por Jagoba Arrasate. Por otra pate, en Lyon, la selección alemana recuperó parte del brío que se había esfumado en sus última decena de compromisos, todos de carácter amistoso al no necesitar la fase de clasificación para una EURO 2024 donde ejercerá como anfitriona. Casi 1.000 mil días después, Kroos volvió a jugar con su equipo nacional y dio el pase del 0-1 a Florian Wirtz. Ya en la segunda parte, Kai Havertz cerró la victoria germana en casa de una Francia donde no carburó Kylian Mbappé, junto a Ousmane Dembélé y a Marcus Thuram en el ataque. Tanto franceses como alemanes apuran sus últimos encuentros a la espera de que arranque una EURO presumiblemente dura. A ese torneo llegarán exigidas selecciones como Inglaterra, que este mismo sábado perdió por 0-1 en Wembley frente a Brasil. El único gol fue de Endrick, futuro delantero del Real Madrid, al rechace de un tiro del actual madridista Vinícius Jr. en la recta final de un partido donde el también merengue Jude Bellingham fue sustituido al cumplirse una hora de juego.