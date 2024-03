Martín, tercero en la 'sprint', asegura que 'ha sido una carrera complicada'

Portimao (Portugal), 23 mar (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24), tercero en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Portugal de MotoGP que se ha disputado el sábado en el circuito de Portimao, ha señalado que para él "ha sido una carrera complicada, sobre todo en la primera vuelta", cuando le ha pasado Miller.

"He tenido que cortar el acelerador y me han empezado a pasar pilotos, por lo que aunque hubiese salido bastante rápido, creo que no me hubiese puesto primero, pero ya a partir de ahí intentar recuperar posiciones ha sido duro, y he usado demasiado el neumático y he vuelto a tener otra vez esas vibraciones de Catar, aparte de la temperatura de delante", explicó Jorge Martín.

Sobre la temperatura recalcó: "seguramente estaba muy disparada y por eso creo que el no haber pasado a Maverick me ha condicionado, porque sino, seguramente me hubiese podido escapar, porque habría tenido mejores sensaciones delante, pero en general no me he encontrado nada cómodo y he intentado sobrevivir, me he encontrado con un podio, y en un día así creo que es positivo".

De las vibraciones reconoció que "ya venía con algo de problemas, pero sí es verdad que a partir de mitad de carrera, en la vuelta seis o siete, es cuando ha empezado y, sobre todo, en dos o tres curvas se me escapaba -Maverick- por las vibraciones, y ya no tuve la oportunidad de llegar, aunque estaba muy cerca, pero no lo suficiente como para intentar un adelantamiento".

"Espero que mañana, con el neumático intermedio, que creo que soy de los más fuertes, espero no tener ese problema y, sobre todo, será muy importante la primera vuelta para poder gestionar un poco, no como hoy, que he ido con el cuchillo entre los dientes y no he podido ver ni los tiempos que he hecho", reconoció Jorge Martín.

Recordó también el error de la penúltima vuelta, que explicó así: "sí, me he ido largo y, al irme largo, ya he perdido tres o cuatro décimas, que han sido suficientes para que Marc se acercase, porque lo tenía a dos o tres décimas y ha probado el adelantamiento en una curva en la que yo he sufrido todo el fin de semana".

Martín reconoció que no hubo ninguna pelea con Márquez: "no ha habido mucha batalla, me ha adelantado y me ha ganado, esperemos que mañana sea al revés" y recalcó que en ese punto del adelantamiento le había adelantado hoy bastantes pilotos ya que "no es mi punto más fuerte del circuito, espero para mañana encontrar algo", dijo.

Para la carrera dijo: "me veo bien y creo que soy uno de los únicos que ha trabajado con el neumático intermedio bastante usado y el ritmo era mejor que con el blando, y aunque con ésta no me encontraba nada cómodo, tenía que ir con las mismas armas que mis rivales, pero creo que para mañana con el intermedio tengo más posibilidades". EFE

