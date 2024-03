'Manugas' González, a ritmo de récord, el más rápido

Portimao (Portugal), 23 mar (EFE).- El español Manuel 'Manugas' González (Kalex), a ritmo de récord, fue el más rápido en la segunda práctica oficial del Gran Premio de Portugal de Moto2, en el circuito de Portimao, con hasta tres pilotos más por debajo de la vuelta rápida de la categoría.

González rodó en 1:41.716, el mismo segundo en el que lo hicieron el italiano Tony Arbolino (Kalex) y los españoles Alonso López y Fermín Aldeguer, ambos sobre sendas Boscoscuro.

El británico Jake Dixon (Kalex) decidió de común acuerdo con el equipo darse más descanso tras la fuerte caída que sufrió en el Gran Premio de Catar, con una contusión pulmonar importante, lo que recomendó continuar descansado para hacer prevalecer la salud del piloto.

Dixon disputó los primeros entrenamientos de Portugal y, de hecho, acabó en las posiciones de cabeza, pero su recuperación todavía no es plena pues acabó bastante dolorido y con mareos por la noche.

Tanto el piloto como el equipo decidieron no arriesgarse a una nueva caída del británico, que descansará hasta la carrera de Estados Unidos, en el circuito COTA (Circuit of The Americas) en Austin.

Uno de los más rápidos en mejorar fue el español Arón Canet (Kalex), que se encaramó a la primera posición con un tiempo de 1:42.336, que ya era mejor que el registro de la primera jornada, protagonizado por el también español Alonso López (Boscoscuro), con 1:43.192.

Pero esa situación duró poco pues con el paso de los minutos Alonso López (1:41.883) mejoró su tiempo personal para ascender hasta la primera posición nuevamente, secundado instantes más tarde por Fermín Aldeguer (1:41.923), que se quedó a cuarenta milésimas de segundo de su compañero de equipo, aunque a ambos los superó poco después 'Manugas' González.

El piloto madrileño paró el crono en 1:41.716, que como los anteriores, también había batido el récord del circuito que el pasado año estableció Arón Canet al rodar en 1:42.003, por lo que los tres primeros de la clasificación ya habían batido ese récord, dejando claro que las condiciones del circuito habían mejorado notablemente respecto al primer día, y a ellos se unió poco después el italiano Tony Arbolino (Kalex).

Arbolino rodó en 1:41.831 para clasificarse segundo, con su compatriota Celestino Vietti quinto y el primero que no pudo con el récord del pasado año de Canet, quien poco después se fue por los suelos en la curva cinco, sin poder mejorar la novena plaza que acabó ocupando, por detrás también de Sergio García Dols (Kalex), Albert Arenas (Kalex) y el estadounidense Joe Roberts (Kalex).

Por detrás de Canet, pero también metidos en la segunda clasificación, acabaron el italiano Dennis Foggia (Kalex), los españoles Jeremy Alcoba (Kalex) y Marcos Ramírez (Kalex), además del belga Barry Baltus (Kalex<) y el neerlandés Bo Bendsneyder (Kalex).

Fuera de la segunda clasificación se quedaron los españoles Jaume Masiá (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2023, Izan Guevara (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2022 y con problemas en el motor de su moto durante toda la primera jornada, y Alex Escrig (Kalex), además de pilotos relevantes como el brasileño Diogo Moreira y el japonés Ai Ogura, sobre sendas Kalex. EFE

JLL/jpd