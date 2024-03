Manu González y José Antonio Rueda estrenan pole con récord en Moto2 y Moto3

Los pilotos españoles Manu González (Kalex), en Moto2; y José Antonio Rueda (KTM), en Moto3; han logrado este sábado las poles, las primeras de su trayectoria, para las carreras de sus respectivas categorías del Gran Premio de Portugal, segunda prueba del Mundial de motociclismo, ambos tras batir el récord absoluto de la pista en Portimao. En la cilindrada intermedia, el madrileño se garantizó la primera pole de su vida al parar el crono en 1:41.514, rebajando en dos décimas el récord del circuito que él mismo había establecido por la mañana. "Ha sido una 'qualy' impresionante para mí, sabía que era muy rápido solo. Estamos fuertes para mañana", destacó tras la Q2. En primera fila le acompañarán otros dos españoles, Fermín Aldeguer (Boscoscuro) y Arón Canet (Kalex) -'poleman' en Catar-, segundo y tercero respectivamente, con el líder del campeonato, Alonso López (Boscoscuro), en la cuarta posición encabezando una segunda línea en la que también estará Albert Arenas (Kalex), sexto. El italiano Tony Arbolino (Kalex) fue el encargado de marcar el primer crono de referencia en el Autódromo Internacional do Algarve, que mandó en la sesión hasta que a falta de nueve minutos para el final Albert Arenas consiguió superarle. Sin embargo, el campeón de Moto3 de 2020 pronto fue desplazado de la primera plaza por Aldeguer, que se convirtió en el primero en bajar del 1:42 (1:41.941) para pasar a comandar la Q2. Una vuelta después, mejoró su tiempo (1:41.758), pero primero Canet (1:41.746) y luego Manu González (1:41.514) le echaron de lo más alto, aunque le restó un giro para meterse segundo. Mientras, Sergio García Dols (Boscoscuro), podio en Catar, empezará desde el octavo lugar, con Jeremy Alcoba (Kalex) y Marcos Ramírez (Kalex) décimo y undécimo, respectivamente. Entre los que se quedaron en la Q1, Izan Guevara (Kalex) saldrá vigésimo segundo, Jaume Masià (Kalex) vigésimo tercero y Alex Escrig (Forward) vigésimo cuarto. En Moto3, José Antonio Rueda (KTM) también firmó una pole de récord por delante del australiano Joel Kelso (KTM) y del colombiano David Alonso (CFMoto). Con un extraordinario tiempo de 1:46.379 con el crono a cero, el sevillano firmó en los últimos instantes la primera pole de su vida, que le permitirá liderar la primera línea de parrilla. "Me sentía bastante bien con la moto. Había mucho polvo, pero después de que las MotoGP rodasen por la pista, mejoraron mucho las condiciones", desveló Rueda tras la Q2. Su marca le sirvió para superar por 59 milésimas a Joel Kelso, que minutos antes había establecido el nuevo récord absoluto del circuito en la categoría pequeña. A una décima terminó el líder del campeonato, Alonso, que completará la primera fila de salida. Además, Dani Holgado (GasGas), segundo hace dos semanas en Catar, se garantizó una cuarta posición de parrilla. Mientras, Iván Ortolá (KTM) comenzará séptimo; Joel Esteban (CFMoto) saldrá undécimo; David Muñoz (KTM) lo hará decimotercero; Adrián Fernández (Honda) decimoquinto y Vicente Pérez (KTM), decimoctavo. Ángel Piqueras (Honda), el único español que no pudo avanzar a la Q2, arrancará decimonoveno.