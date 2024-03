Luis de la Fuente: "Todas las conclusiones que hemos sacado son positivas"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, reconoció que estaban "acostumbrados a competir y a ganar", por lo que lamentó la derrota (0-1) contra Colombia este viernes, pero destacó que "las conclusiones son positivas" de cara a la Eurocopa. "No es agradable perder, habíamos perdido esa costumbre. Estábamos acostumbrados a competir bien y a ganar, pero teníamos un rival muy poderoso enfrente. Nos ha servido de mucho. Hemos tenido 35 minutos muy buenos y en el segundo tiempo hemos perdido el control. Son situaciones que tenemos que intentar que no se repitan", dijo en rueda de prensa. Lo que pareció un paso atrás de España, a tres meses de la cita continental, el técnico de 'La Roja' lo vio como un buen aprendizaje ante un rival potente que, en el segundo tiempo, sacó del partido a la selección española. "Los debuts no han sido de manera caprichosa, era importante ver a estos jugadores en este escenario, con rivales tan fuertes, es nuestro futuro y necesitamos que cuando les requiramos hayan vivido situaciones reconocibles. No nos gusta perder, pero la lectura interna es bastante positiva", afirmó. "Los buenos futbolistas no son incompatibles, siempre que mantengamos nuestra idea, más reconocible con el primer tiempo. Hemos hecho un plan para ganar, en el primer tiempo nos ha ido muy bien, pero en el segundo nos han sacado del partido. El martes intentaremos corregir todos los inconvenientes que hemos tenido hoy", añadió. Por otro lado, De la Fuente apuntó que es importante medirse contra rivales de calidad, como el martes contra Brasil. "Hemos establecido este tipo de rivales porque queríamos calibrar el momento de forma de los jugadores. No podemos valorarlo merced al resultado. Necesitamos competir y contrarrestar nuestras fuerzas contra este tipo de rivales", explicó. "Creo que el primer tiempo sí ha sido bueno, hemos llevado el control. En el segundo tiempo no hemos sido capaces, hemos estado bastante más separados, algo que no es habitual en nosotros. Teníamos un rival que los cambios le han venido bien, con jugadores muy peligrosos. Seguramente el martes será otro partido", añadió. El técnico riojano insistió en hacer una lectura positiva de las conclusiones de la derrota en Londres. "Lo que nos hace fuerte es la sensación de equipo. Bien construido y bien ordenado. Hay que darle calma a la gente joven, valorar su trabajo pero dejar que su desarrollo sea natural", confesó. "No nos gusta perder. Las conclusiones, después de cuatro meses, habernos reunido hoy, son muy positivas. La idea, los jugadores la tienen, lo que necesitamos es tiempo. No disponemos de mucho pero hoy nos ha servido ver jugadores sometidos al máximo nivel. Todas las conclusiones que hemos sacado son positivas", añadió. Además, De la Fuente destacó la entrada de James Rodríguez en el segundo tiempo como clave para Colombia. "La aportación de James ha sido determinante, nos ha hecho daño, y la gente que ha ido entrando le ha costado coger el ritmo de partido, porque Colombia ya estaba con una opción de juego muy favorable a sus condiciones", zanjó.