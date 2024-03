La defensa aérea rusa destruye once misiles y doce drones ucranianos en distintas regiones del país

Las fuerzas de defensa antiaérea del Ejército ruso han interceptado durante la madrugada del sábado un total de once misiles y doce drones ucranianos sobre distintas regiones del territorio de Rusia, ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia. "Esta noche se han detenido los intentos del régimen de Kiev de llevar a cabo ataques terroristas contra objetivos en el territorio de la Federación de Rusia utilizando vehículos aéreos no tripulados tipo avión", ha expuesto el Ministerio en un primer mensaje de Telegram. "Los sistemas de defensa aérea de servicio -ha agregado Defensa en la misma publicación- han interceptado y destruido doce vehículos aéreos no tripulados ucranianos sobre los territorios de las regiones de Briansk (5 UAV), Belgorod (5 UAV), Voronezh (1 UAV) y Saratov (1 UAV)". Momentos más tarde, las autoridades rusas han agregado a través del mismo canal que "los aviones de ataque continuaban destruyendo unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania en dirección a Severodonetsk". "Durante la siguiente misión de combate, las tripulaciones de los aviones de ataque 'Su-25' han atacado con misiles no guiados el material y los efectivos del enemigo camuflado", han explicado, asegurando que "el éxito del ataque a los objetivos ha sido confirmado por el artillero aéreo avanzado". A primera hora de la mañana del sábado, "aproximadamente a las 07.00 horas (hora local) se ha detenido otro intento de ataque ucraniano contra objetivos rusos, utilizando esta vez "el sistema de lanzamiento múltiple de cohetes 'RM-70 Vampire'". "Once misiles han sido destruidos por los sistemas de defensa aérea que estaban de servicio en el aire sobre la región de Belgorod", ha informado el Ministerio de Defensa. Estos ataques se producen después de que el Ejército ruso detuviera este viernes por la noche un intento de ataque con 17 cohetes ucranianos sobre la región de Belgorod, el mismo día en que el balance de víctimas mortales a causa de un ataque masivo con drones y misiles rusos contra varias provincias ucranianas ha aumentado a cinco, según las autoridades, que han confirmado además cortes en el suministro eléctrico en varios puntos del país.