La CNMV desmiente que esté investigando un posible "lucro ilícito" de la familia Grifols

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha desmentido este sábado que esté investigando un posible "lucro ilícito" de la familia Grifols y ha negado que vaya a pedir más explicaciones por los vínculos de la familia con la compañía de hemoderivados y por las relaciones entre la empresa y Scranton, el vehículo inversor de la familia. "Es falso que la CNMV esté realizando actualmente o tenga previsto iniciar investigaciones adicionales sobre un posible lucro ilícito de la familia Grifols o sobre relaciones entre la compañía y Scranton", ha apuntado el organismo público. Asimismo, la CNMV se ha remitido a que las "deficiencias señaladas" sobre Grifols son las que se detallan en la comunicación de este pasado jueves. El supervisor bursátil ha emitido este sábado un comunicado en respuesta a una información publicada por el diario 'El Economista'. El jueves la CNMV concretó que halló "deficiencias relevantes" en las cuentas anuales de Grifols, concretamente en el detalle y exactitud de los desgloses y notas explicativas que soportan las cifras, aunque el supervisor apuntó que no identificaron "errores significativos" en los resultados, por lo que no ha identificado, actualmente, la necesidad de llevar a cabo reformulación alguna de sus estados financieros. En la nota difundida este sábado, el supervisor ha incidido en que en las conclusiones del pasado jueves "no se incluye referencia alguna a deficiencias detectadas en los términos económicos y los precios de dichas transacciones [en referencia a si las transacciones con partes vinculadas -accionistas de Grifols- se realizaron en condiciones de mercado]". Por su parte, Grifols, en respuesta a la CNMV, aseguró que se compromete a mejorar su transparencia y a ampliar los desgloses de su información financiera siguiendo las recomendaciones del regulador.