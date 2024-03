Israel celebra que el acuerdo de financiación de EEUU deja sin ayuda de Washington a la UNRWA hasta 2025

El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, ha aplaudido este sábado que el acuerdo de financiación alcanzado esta madrugada en el último momento por el Congreso de Estados Unidos no contempla la financiación de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, la UNRWA, por lo menos hasta marzo de 2025. Medios estadounidenses han ido anticipando desde hace días esta suspensión en medio de la investigación interna que está efectuando la agencia sobre la presunta implicación de al menos una docena de sus miembros en el ataque de las milicias palestinas a Israel del 7 de octubre. El Gobierno israelí lleva años denunciando que la agencia opera en Gaza a beneficio del movimiento islamista palestino Hamás y representa un obstáculo para las conversaciones de paz mientras que los responsables de la organización defienden que actúan desde la neutralidad y que los posibles implicados en el ataque a Israel representan un porcentaje muy pequeño del total de su plantilla. "Esta prohibición a la financiación de la UNRWA, que ha sido aprobada hoy con un aplastante respaldo bipartidista, demuestra lo que hemos sabido siempre. La UNRWA es parte del problema y no puede ser parte de la solución", ha hecho saber el ministro de Exteriores israelí. La agencia, dice el ministro israelí, "no formará parte del panorama de Gaza cuando termine Hamás" y asegura, frente a las estimaciones de la ONU, que miles de empleados de la agencia están involucrados "en las actividades terroristas" del grupo islamista. Por su parte, activistas árabe-estadounidenses como la directora ejecutiva del Instituto Árabe Americano (AAI), Maya Berry, ha descrito la suspensión de la financiación como figura en el proyecto de ley como "un increíble fracaso moral". "Nuestro proceso político ha optado por recortar la financiación estadounidense a, literalmente, la única entidad que puede abordar el nivel y la escala del sufrimiento que está ocurriendo en Gaza en este momento", ha declarado Berry a la cadena Al Yazira, antes de pedir algún tipo de opción alternativa.