Fernando Alonso: "La clave en carrera será controlar el 'graining'"

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin), que partirá décimo en el Gran Premio de Australia, ha asegurado que "la clave" en la carrera del domingo será "controlar el 'graining'", y ha reconocido que está siendo un fin de semana complicado "para encontrar el equilibrio y la confianza en el coche". "Creo que los neumáticos dominarán el ritmo de carrera y veremos cuánto podemos controlar el graining, que es uno de los temas de conversación este fin de semana. Esa será la clave", señaló en declaraciones a DAZN. Sobre los posibles daños en el fondo plano del AMR24, el asturiano explicó que no notó "nada raro en la última vuelta". "Igual tenía eso, unas decimillas de algún daño, pero hemos sufrido un poco todo el fin de semana. Ya en la FP3 hoy estábamos octavo y décimo o algo así, ahora estamos noveno y décimo. Creo que es un fin de semana un poco menos competitivo que Yeda, pero la carrera es mañana", advirtió. "Es un fin de semana complicado para encontrar el equilibrio, la confianza en el coche, y en la Q3 he cometido un error y hemos perdido ese primer intento. Y en el segundo, nuevo juego de neumáticos, no tenía la confianza como para empujar realmente una vez más. Lo siento por esto. Espero poder recuperarlo mañana", continuó. Además, aseguró que han visto "carreras locas" tanto en la F2 como en la F3. "Intentaremos salvarlo de la mejor manera posible con algún punto", dijo, antes de hablar de su 'susto' en la sucesión de las curvas 6 y 7. "Hay que ir al límite. Podía ir un poco más despacio y quedarnos fuera de la Q3", concluyó.