Estados Unidos anticipa un cierre parcial del Gobierno ya que el Senado no consigue llegar a un acuerdo

El Senado de Estados Unidos no ha logrado llegar a un acuerdo sobre el paquete de financiación del Gobierno antes de la fecha límite de medianoche, según senadores y asistentes de cada partido, lo que significa que un cierre parcial del Gobierno comenzaría a partir de las 00.00 horas (hora local) de este sábado. Los senadores no van a poder tomar ninguna medida este sábado, debido a que el líder de la mayoría, Chuck Schumer, ha presentado una moción para romper una obstrucción al paquete de financiación y se espera que la cámara vote a primera hora de la tarde del domingo, pero aún no se sabe cuando, ha informado la CNN. Esa votación tendrá un umbral de 60 votos y se espera que sea aprobada, lo que desencadenará hasta 30 horas de debate adicional y si se utilizan todas las horas, el proyecto de ley podría aprobarse el lunes por la noche. Senadores y asesores de ambos partidos han señalado que intentarían completar la consideración del paquete el domingo, pero podrían toparse con los mismos obstáculos que este viernes. El impacto de un cierre parcial se llegaría a notar más claramente si continúa hasta el lunes, ya que la mayoría de los empleados federales están libres durante el fin de semana. Después de que la Cámara aprobara el paquete este viernes, el Senado ha pasado horas negociando las controvertidas votaciones de enmiendas exigidas por los republicanos para poner a los demócratas en una posición difícil y vulnerable en este año electoral. El líder de la minoría del Senado, John Thune, ha argumentado este viernes que los demócratas serían los culpables si no podían aprobar este paquete de financiación antes de la fecha límite del cierre a medianoche, pero los demócratas han culpado a los republicanos de impedir la aprobación del proyecto de ley al insistir en enmiendas que consideraban irrazonables.