El Príncipe Guillermo, sobrepasado, estalla tras las especulaciones sobre Kate Middleton: "¿Cuándo terminará todo?"

La Familia Real británica, y en concreto Kate Middleton y su salud, continúan en el punto de mira. A pesar de las imágenes que publicó 'The Sun' este lunes de la Princesa de Gales con muy buen aspecto disfrutando de un paseo con el Príncipe Guillermo tras realizar unas compras en una tienda de productos agrícolas cercana a su residencia de Adelaide Cottage, las especulaciones en torno a su estado y a cuándo se producirá su esperadísima reaparición oficial no han cesado. Y mientras los planes de la pareja pasan por desplazarse este fin de semana a su residencia campestre de Sandringham para pasar unos días de descanso con sus hijos George, Charlotte y Louis coincidiendo con el inicio de la Semana Santa -tras la que se supone que Kate retomará sus compromisos institucionales- la prensa británica ha revelado cómo se siente el Príncipe Guillermo y cómo está afrontando el aluvión de noticias que rodean a su mujer y a su matrimonio. Sobrepasado, triste e impotente. Esas son tres de las palabras que podrían definir el estado anímico del heredero al trono, que hace unos días se sinceró en un acto oficial con varios periodistas. Como ha contado una reportera de 'The Sun', el hijo del Rey Carlos III "está enfadado, frustrado y profundamente decepcionado por lo que ha ocurrido en las últimas semanas". Y, buena prueba de ello, es que desesperado, en un momento dado no dudó en preguntar a los presentes "¿cuándo terminará todo?". El principal motivo de preocupación de Guillermo es la presión mediática que rodea a su mujer desde que fue sometida a una intervención abdominal el pasado 16 de enero. Y es incapaz de ocultar, incluso ante la prensa, su impotencia al ver la cantidad de rumores y especulaciones que se han publicado sobre Kate en los últimos dos meses. Como ha explicado esta periodista británica, el principal objetivo del Príncipe de Gales siempre ha sido "proteger a su familia del tipo de intrusión" y acoso que sufrió su madre, Diana de Gales, y comprobar que no lo ha conseguido, le ha afectado profundamente y le ha dejado totalmente abatido.