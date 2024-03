El globo recuperado en la costa de Alaska (EEUU) había estado en el océano durante "más de un año"

El globo que fue recuperado frente a la costa de Alaska a finales de febrero había estado en el océano durante "más de un año", según ha dicho este viernes el Pentágono. El globo fue descubierto flotando en el océano por unos pescadores, que compartieron fotos del sospechoso objeto con las autoridades y se temía que fuera otro globo espía chino como el que sobrevoló el país el año pasado hasta ser derribado, según ha informado la CNN. El origen de este último globo aún no está claro, pero el hecho de que haya estado tanto tiempo en el agua puede significar que ha viajado cientos de kilómetros antes de ser rescatado. Actualmente, los restos están siendo evaluados y analizadso en unas instalaciones, según la portavoz del Pentágono, Sue Gough. "Parte del material ha sido transferido a instalaciones del Gobierno de Estados Unidos para su posterior examen y análisis", ha asegurado Gough, que no ha podido proporcionar más información sobre dónde se llevaría a cabo el análisis en curso. Estados Unidos evaluó que el globo espía derribado el año pasado era parte de un extenso programa de vigilancia dirigido por el Ejército chino, como informó CNN en ese momento, y la flota de globos, según funcionarios estadounidenses, había realizado al menos dos docenas de misiones en al menos cinco continentes en los últimos años. China pareció suspender el programa después del episodio y no está claro si se reinició. En enero, Taiwán acusó a Pekín de volar múltiples globos a través de su espacio aéreo.