Cubarsí: "Ni en mis mejores sueños habría imaginado debutar tan temprano con la selección"

Madrid, 23 mar (EFE).- Pau Cubarsí, central del Barcelona de 17 años, se convirtió en el defensa más joven en estrenarse con la selección española absoluta, en la derrota en Londres ante Colombia, y reconoció que ni en sus "mejores sueños habría imaginado debutar tan temprano".

La ilusión de un debut histórico, el segundo futbolista que más temprano lo logra tras su compañero del Barcelona Lamine Yamal, la muestra Pau Cubarsí. La apuesta de Xavi Hernández en el Barcelona tiene continuidad con Luis de la Fuente en la selección española. A la primera oportunidad que tuvo tras citarlo, hizo debutar a un futbolista que es una de las grandes irrupciones en el fútbol español de los últimos meses.

"Era un sueño siempre debutar con la selección absoluta. La verdad es que siempre lo he soñado pero ni en mis mejores sueños lo había imaginado tan temprano, pero es el camino por el que he luchado siempre y lo he dado todo por estar donde estoy", reflexionó con los medios de la Federación.

Cubarsí guardó la camiseta de su primer día con la selección y tiene claro lo que hará con ella en cuanto regrese a Barcelona.

"La voy a llevar a mi casa, la voy a enmarcar para la habitación, para que siempre que me levante ver lo orgulloso que estoy", reconoció. EFE

rmm/apa