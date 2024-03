Cruz Sánchez de Lara nos confiesa cómo está Pedro J. Ramírez ante el inminente nacimiento de su nieto

Ágatha Ruiz de la Prada se dejaba ver este viernes en el aeropuerto de Madrid junto a su pareja, José Manuel Díaz-Patón, para viajar hasta Mónaco y asistir al gran Baile de la Rosa. Pudimos hablar con ella y, además de confesarnos que está a la espera de recibir la llamada de su hijo avisándola que ya ha nacido su primer nieto, nos confesó que "ni la conozco ni quiero conocer" a Cruz Sánchez de Lara. Unas declaraciones que llamaban la atención porque ninguna de las dos suele hablar públicamente de la otra, pero... ¿por qué Ágatha hizo este comentario? Hace unos días, Europa Press pudo hablar con Cruz Sánchez de Lara y, al preguntarle como están viviendo el futuro nacimiento del primer hijo de Tristán Ramírez nos desvelaba que con mucha ilusión. Unas declaraciones que no han gustado nada a Ágatha, ya que cuando se lo comentamos en el día de ayer no mostró ningún agrado, pero... ¿qué dijo exactamente la abogada? Cruz nos aseguró que está deseando ser "abuelastra" y nos confirmaba que "estoy súper ilusionada con ser abuelastra, o sea estoy como loca". Reflejando al buena relación que tiene con el hijo del periodista, aseguraba que "llamo a Tristán todos los días, pero todavía no". Estas palabras no gustaron nada a Ágatha, ya que al comentarle lo que había dicho Cruz el semblante se le volvió serio y dejó claro que no quería saber nada del tema... pero que no le extrañaba que estuviese así. La mujer de Pedro J. Ramírez también nos desveló que Tristán "está feliz, muy ilusionado y bueno, yo creo que protegiendo su intimidad, que es lo que ellos han decidido hacer, pero es una alegría y es un niño muy deseado, o una niña muy deseada y seguro que va a ir todo fenomenal". En cuanto a si el periodista está igual de ilusionado que ella con la idea de convertirse en abuelo, Cruz nos confesaba que "es muy coqueto y yo creo que él se siente mucho más joven que yo, entonces lo de ser abuelo, si está muy contento". Siempre discreta con su vida privada y, por supuesto, con la vida del hijo de Pedro, explicaba que "estoy súper contenta, es que yo me alegro mucho por ellos porque están muy contentos y además me hace ilusión verle, tocarle o verla, tocarla y creo que va a ser un momento de la vida bonito. Me hace ilusión ser abuelastra, claro que sí". Al hablarle de Ágatha, Cruz no quiso hacer ningún comentario y lo único que expresó es que "no la conozco de nada" y fue ante esto cuando la diseñadora dejaba claro ayer que "ni la conozco ni la quiero conocer". La abogada acudió al congreso Silver organizado por la marca de belleza Shiseido y reivindicó que la importancia de estar bien a cualquier edad: "Yo creo que celebramos un estudio en el que se dice que podemos estar bien a cualquier edad y me parece que la imposición de tener que parecer que tengamos 20 años y actuar como si tuviéramos 20 años, es algo que tenemos que liberar a todas las mujeres y a las más jóvenes".