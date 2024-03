Carolina Herrera desvela qué opina de la pareja formada por Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Arrancan las vacaciones de Semana Santa. Y después de varios días en Madrid visitando a su hija Carolina Adriana Herrera y a sus tres nietos, Olimpia, Miguel y Atalanta, Carolina Herrera ha abandonado España para regresar a su residencia en Nueva York. Aprovechando su inesperada reaparición en el aeropuerto de Barajas, hemos aprovechado -ya que hasta ahora no habíamos tenido ocasión porque no la habíamos visto- para preguntarle por el exclusivo vestido de novia de su firma que Tamara Falcó eligió para dar el 'sí quiero' a Íñigo Onieva hace 8 meses. "Yo no lo hice. Lo hizo el que hace los diseños en mi compañía ahora, que se llama Wes Gordon. Y quedó muy guapa. La verdad es que fue una maravilla" ha reconocido con una sonrisa, confesando que los marqueses de Griñón hacen muy buena pareja: "Me parecen fantásticos. Muy felices". Con la elegancia que la caracteriza, Carolina Herrera nos ha dado una nueva lección de estilo con su look para viajar. Pantalón marrón de cuadros con cinturón con maxi hebilla, cazadora con cuello chimenea en rojo y complementos en el mismo color; bolso de piel de su propia firma y unos slippers de terciopelo. Cómoda a la par que impecable, ha demostrado por qué esá considerada una de las mujeres mejor vestidas del mundo.