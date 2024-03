Busquets: "Tenemos que cambiar muchas cosas si queremos competir"

Harrison (EE.UU.), 23 mar (EFE).- Sergio Busquets se mostró este sábado autocrítico tras la goleada sufrida por el Inter Miami ante los New York Red Bulls (4-0) y aseguró que todavía tienen mucho trabajo por delante para ser un conjunto fiable y competitivo.

"Está claro que queremos recuperar a todos los jugadores que están en el parón (de la ventana FIFA), a los que están lesionados, incluso alguna incorporación que todavía podamos hacer. Pero más allá de eso tenemos que cambiar muchas cosas si queremos competir, si queremos ser un equipo sólido", dijo el español en zona mixta.

"Independientemente de lo que te haya dicho al principio, nosotros como equipo tenemos que sentar unas bases juegue quien juegue y hasta ahora no lo hemos conseguido: esa regularidad que tenemos que conseguir para poder luchar por todos los partidos y todas las competiciones en las que estamos", agregó.

Sin Lionel Messi por lesión pero con Luis Suárez, Busquets y Jordi Alba, el Inter Miami naufragó este sábado en un partido de la MLS marcado por la intensa lluvia que cayó en Harrison (Nueva Jersey, EE.UU.).

Lewis Morgan, exjugador del Inter Miami, con un espléndido triplete y el venezolano Wiki Carmona marcaron en una tarde memorable para los Red Bulls. La otra gran figura de esta paliza fue Dante Vanzeir, soberbio con las cuatro asistencias de los cuatro goles de su equipo.

La ausencia de Messi, por una sobrecarga muscular, volvió a ser una losa muy pesada para el conjunto de rosa, que ha sufrido dos derrotas esta temporada y ambas sucedieron sin el genio de Rosario sobre el césped.

"El clima no es ninguna excusa. Ellos también tenían el mismo. Al final creo que hicimos muchos errores defensivos, les dimos muchas facilidades para que ellos se encontraran con ocasiones y con goles, y al final eso es lo que va decantando el partido y la confianza de ambos equipos", argumentó Busquets.

"Cuando tienes una derrota te lo tomas negativamente y si es de una forma abultada como ha sido hoy pues mucho más. Está claro que tenemos muchas cosas que mejorar, independientemente de los jugadores que no tengamos (...). Creo que tenemos que ir corrigiendo esos errores, ser un equipo más sólido, no dar tantas facilidades (...). Tenemos que centrarnos en eso: ser más sólidos, ganar más duelos, intentar estar más juntos, no perder tantas pelotas", desarrolló.

Una polémica abierta en la MLS es que la liga no se detiene durante las fechas FIFA y que todos los equipos pierden por tanto a sus internacionales, una situación que según el centrocampista debería abordarse.

"La liga está creciendo y crecer significa tener mejores jugadores, tener jugadores internacionales. Yo creo que choca un poco con la competición (...). Seguro que lo van a intentar porque quieren crecer y una de las cosas que se tiene que hacer para crecer es esta", indicó el catalán.

Por último, el exjugador del Barcelona confió en que Messi pueda regresar pronto pero también pidió paciencia y cautela.

"Ojalá pueda estar cuanto antes, pero sin prisa porque queremos que esté lo antes posible pero sobre todo que se recupere bien", afirmó.