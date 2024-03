Blink-182 salda su deuda con Brasil en un concierto cargado de furia

São Paulo, 22 mar (EFE).- La banda estadounidense Blink-182 hizo este viernes su primer concierto en Brasil, en la jornada inaugural del festival Lollapalooza, con una exhibición de rabia y osadía que compensó la cancelación a última hora del año pasado.

Esta vez el batería Travis Barker no tuvo ningún problema en el dedo, motivo de la espantada de 2023, y el trío californiano se presentó al completo ante miles de sus fanáticos en el primero de los cuatro escenarios montados en el Autódromo de Interlagos, en São Paulo.

Como cabezas de cartel, fueron los encargados de cerrar esta primera jornada de la que es la undécima edición brasileña del Lollapalooza, que se extenderá hasta el domingo.

El camino para presentarse por primera vez en su historia en el país suramericano no ha sido fácil. Formado en los suburbios de San Diego en el comienzo de la década de 1990, Blink-182 ha sufrido reveses serios a lo largo de su exitosa trayectoria.

En 2005, mientras surcaban la ola del éxito, decidieron hacer un alto en el camino indefinido para supuestamente pasar más tiempo con sus familias.

En 2008, Barker sobrevivió a un accidente aéreo en el que fallecieron cuatro de los seis ocupantes a bordo y no superó el miedo a volar hasta pasado un buen tiempo. En 2021, Mark Hoppus anunció que tenía cáncer, del cual se curó después.

Durante ese periodo, Tom DeLonge incluso llegó a salir de la banda por una temporada y fue sustituido. El grupo fundacional solo volvió a reunirse hace menos de dos años y a finales de 2023 lanzaron el esperado álbum 'One more time'. A algún brasileño se le saltaron las lágrimas al verles hoy por primera vez en el país.

En el concierto de este viernes incluyeron algún tema de su último trabajo, como 'Dance with me', 'Anthem part 3' o 'More than you know', pero los más coreados fueron otros con más rodaje, como 'Reckless abandon' o la archiconocida 'All the Small Things'.

En cualquier caso, los fans se fueron más que saciados con los 26 temas que tocaron en Brasil, donde además no dejaron lugar a dudas que con ellos no va lo de ser políticamente correctos, con menciones al miembro viril de unos y otros, y al físico de las mujeres brasileñas.

El concierto transcurrió con tanta carga de energía que cuando decidieron bajar de revoluciones lo avisaron.

"Es la hora de llamar a tu mamá, es la hora de una canción triste....", advirtió el trío antes de tocar 'Stay together for the kids'.

Especialmente emotivo fue el momento en el que interpretaron 'I miss you', otro de sus grandes éxitos. Remontaron con un cierre por todo lo alto con 'All the small things', 'Dammit' y 'One more time'.

"Obrigado (Gracias). Los amamos. Volveremos pronto", prometieron.

Lollapalooza celebra hasta el domingo su undécima edición en Brasil con un total de 77 conciertos.

En la jornada inaugural, además de Blink-182, se presentaron la también banda californiana The Offspring, los canadienses Arcade Fire y la cantante pop estadounidense Fletcher, entre otros artistas.

Para este sábado las principales atracciones serán Thirty Seconds to Mars, la banda que cuenta entre sus integrantes con el actor Jared Leto y su hermano Shannon, los rockeros de Jacksonville Limp Bizkit y el estilo alternativo de Kings of Leon.