Bagnaia: "Podrían haber sido doce puntos, pero han sido seis"

Portimao (Portugal), 23 mar (EFE).- El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) se tuvo que conformar con la cuarta plaza en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Portugal de MotoGP tras cometer un error y por eso lamentó que 'podrían haber sido doce puntos y, sin embargo, han sido seis".

"El campeonato es largo, todavía tenemos que correr 39 carreras, aunque habría marcado una diferencia, así que molesta que esto pase, porque hacía mucho tiempo que no me sentía así de bien en una prueba al sprint, y determinados errores no ayudan", lamentó Bagnaia.

El campeón del mundo explicó su error: "primero de todo, estoy contento de que en un sprint haya sido capaz de salir bien, de colocarme delante y de gestionar, las sensaciones eran buenas y estoy reencontrando cada vez más esa 'explosividad' que echaba de menos, pero no he contado con el hecho de que la primera curva de este circuito es muy particular, el descenso es rápido, y yo he seguido frenando de la misma manera sin tener en cuenta que el depósito de gasolina se estaba vaciando y notaba que la parte de atrás se levantaba un poco más, hasta que he fallado y lo he perdido del todo".

"Hay que tomárselo de manera positiva pensando en mañana, tratar de dar otro paso hacia delante y en este momento siento que la parte de atrás de la moto baila más de lo que me gustaría, pero sabemos dónde mejorarlo y sobre todo en la carrera usaremos el neumático medio trasero que me gusta mucho más, así que me siento bastante a punto. Será otra historia", aseguró 'Pecco' Bagnaia.

Y el líder del mundial recordó: "en la penúltima curva de Catar y en la última de Portimao, apretando delante, he perdido, y en los dos casos podría haber salido en la primera fila en vez de en la segunda, aunque las sensaciones en carrera luego mejoran".

Y, en lo que se refiere a sus rivales para la carrera portuguesa, resaltó: "seguramente Maverick, Enea, que saldrá mejor, Márquez, Martín… son ya muchos y hay sólo tres puestos en el podio, y uno para el ganador, intentaremos dar el máximo". EFE

JLL/sab