Badosa fija Charleston, Stuttgart y Madrid como próximos objetivos para crecer fisicamente

Chicago (EE.UU.), 22 mar (EFE).- La española Paula Badosa, número 80 del ránking mundial, aseguró este viernes que necesita jugar lo más posible para crecer a nivel físico tras sus problemas corporales y que tiene previsto competir en Charleston, Stuttgart y Madrid, después de ser eliminada en Miami por la bielorrusa Aryna Sabalenka.

"Por mi lesión, creo que la tierra batida me va a ayudar. Me sentiré mejor porque no es tan dura por mi lesión. Jugaré lo más posible. Voy a jugar Charleston, si puedo. Stuttgart, Madrid. Todos los torneos que pueda. Si puedo jugar partidos como el de hoy, contra las mejores, tener ese ritmo estaría genial", dijo Badosa en la rueda de prensa posterior a su partido perdido por 6-4 y 6-3 contra Sabalenka.

La española afrontó a una rival con la que tiene un fuerte vínculo de amistad y que había vivido un grave luto familiar tras la muerte de su exnovio en un hotel de Miami.

"Honestamente ambas somos fuertes mentalmente, somos mujeres fuertes. Ella lo demostró, yo lo demostré. Sabíamos cómo desconectar esas dos horas, hora y media de partido. Ella jugó muy bien, yo jugué bien considerado mi momento. Estuvo bastante bien", comentó Badosa, quien reconoció que no fue muy "cómodo" medirse con Sabalenka. EFE

