Ayuso alerta desde Chile contra la "normalización del crimen en España"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado desde Chile contra la "normalización del crimen en España" porque "pactar con alguien que procede del terrorismo e indultar a personas que han cometido graves delitos" se está convirtiendo en "lo corriente". Ayuso ha iniciado este sábado la segunda jornada de su viaje institucional a Chile participando en un coloquio organizado por el diario digital chileno 'El Líbero'. La presidenta madrileña ha señalado que "en este proceso contra la libertad están Kirchner, Petro, Lula Da Silva, Morales o Pedro Sánchez". "La libertad no se hereda, se conquista y se defiende cada día ejerciéndola", ha remarcado. "En España padecemos un intento de minar el orden constitucional que nos dimos los españoles en la Transición, que fue nuestra gran obra política durante siglos, con la que los hermanos españoles, de lado a lado, se dieran la mano y decidieran caminar unidos en torno a una monarquía parlamentaria, unas instituciones sólidas, un Estado de Derecho y el firme convencimiento de no volver a caer en los mismos errores del pasado", ha declarado. LA "ESTRATEGIA DE LA CARCOMA" "Cuando las democracias están unidas, cuando las sociedades son prósperas, los totalitarios no tienen cabida y necesitan dividirnos, como nos hacen ahora a nosotros. En España estamos sufriendo una estrategia de la carcoma, que consiste en ir minando y erosionando todas las instituciones, todos los contrapoderes, siempre con fines políticos, intentado deteriorarlas para que un día, cuando te quieras dar cuenta, el mueble caiga", ha advertido. Ayuso ha continuado argumentando que "poco a poco van minando la separación de poderes, el Estado de Derecho, la empresa libre, la libertad y la prosperidad, poniendo activistas, afines políticos en todas las instituciones para que un día, cuando la sociedad despierte, no tenga un tribunal donde ser amparado". Esta estrategia "pasa por el desprestigio, por la politización de los jueces, la expulsión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el ninguneo al Rey, la manipulación de la historia, el control ideológico de la educación, poniendo trabas al libre mercado, degradando los funcionarios de carrera por oposición, destruyendo la alternativa política para hacerla imposible y, por último, pactando con criminales". LA "NORMALIZACIÓN DEL CRIMEN" Para la jefa del Ejecutivo madrileño, España está "viviendo la criminalización", al tiempo que "se normaliza el crimen para que parezca todo lo mismo, que la escala de valores se rompa, que pactar con alguien que procede del terrorismo sea lo normal, que indultar a personas que han cometido graves delitos contra la unidad de España y el patrimonio sea lo corriente". "En esto estamos ahora, en una ofensiva total de ingeniería social para transformarla, para destruir la convivencia y sólo para mantenerse en el poder", ha argumentado, tras insistir en que "nunca se había habido una crispación política semejante". Ayuso ha afirmado que "les conviene la tensión". "¿Qué ha pasado? Que el Gobierno, por un estrecho margen ya que no tenemos un presidente que ha ganado en las urnas, se ha tenido que poner en manos de nacionalistas de la ultraderecha nacionalista. De hecho, con amigos de dictadores, de narcotraficantes como Maduro, del mismo entorno de los herederos de ETA. Y es lo que llevan haciendo mucho tiempo, aliándose al nacionalismo", ha manifestado. A eso ha unido "la persecución de la pluralidad y la libertad, que es como ocurre en los países donde las tiranías vencen". "Nada que no se haya visto en otras latitudes, desde luego, pero no nos había pasado a nosotros en España", ha lamentado.