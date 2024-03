Alejandra Domínguez, exnovia de Enrique Solís, se alegra de su noviazgo con Vicky Martín Berrocal

Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís están siendo una de las parejas del año. Tras fotografiarles juntos paseando por las calles y su posterior escapada a Roma, donde pudimos ver ya algún beso entre ambos, no cabe duda de que su historia de amor avanza a pasos agigantados. Eso sí, ninguno de los dos ha hecho ninguna declaración pública. Sí pudimos ver al joven empresario en el cumpleaños de la diseñadora hace unos días en la capital, disfrutando con sus seres queridos y apoyando a su pareja en uno de los días más especiales de su vida. Tras eso, muchos han sido los rostros conocidos amigos de ambos que han opinado sobre este incipiente amor... pero hasta ahora no habíamos podido conocer la opinión de una de las exnovias de Enrique. Hace unos días, Europa Press pudo hablar en exclusiva con Alejandra Domínguez y, como no podía ser de otra manera, le preguntamos por el noviazgo de Enrique y Vicky... y lo cierto es que su contestación refleja la buena sintonía que podría haber quedado entre ellos tras su relación. "En general, que todo el mundo sea feliz, sí" confesó Alejandra, dejando claro que se alegra de que su exnovio haya podido encontrar de nuevo el amor de la mano de la diseñadora... eso sí, no quiso darnos ningún detalle más sobre qué le ha parecido esta sorprendente pareja.