VideoLAN denuncia que las políticas de las tiendas de aplicaciones de Google y Microsoft impiden la actualización de VLC

El reproductor de vídeo de código abierto VLC ha denunciado que las políticas de las tiendas de aplicaciones Google Play Store y Microsoft Store "se niegan" a permitir la actualización de esta aplicación sin "reducir la seguridad" o provocar que muchos usuarios dejen de utilizarla, ya que intentan impedir su uso en versiones antiguas. El reproductor de vídeo recibió su última actualización en agosto de 2023, como se muestra en la página de soporte de la aplicación en Google Play Store, algo que no es habitual en las aplicaciones, que normalmente reciben actualizaciones de forma periódica para mejorar sus capacidades, así como corregir errores o añadir capas de seguridad. En este sentido, la organización desarrolladora de VLC, VideoLAN, ha compartido que esta falta de actualizaciones se debe a que las políticas de Google en Play Store impiden el lanzamiento de las actualizaciones "sin reducir la seguridad" u ocasionar la pérdida de "muchos usuarios". Lo mismo ocurre en el caso de Microsoft con su tienda de aplicaciones para Windows. VideoLAN detall, a través de una publicación en X (antigua Twitter), que, en el caso de Android, Google "se niega" a permitir las actualizaciones de la aplicación VLC a no ser que, por un lado, la organización comparta sus claves de firma privadas y, por otra parte, deje de admitir Android TV para versiones de sistema operativo anteriores a la versión API 30 -esto es, Android 11-. Estos requisitos representan un obstáculo para VLC ya que, según ha asegurado la organización, disponen de "decenas de millones" de usuarios que utilizan el reproductor de vídeo en versiones antiguas de Android, en concreto, anteriores a Android 11. Por tanto, en caso de cumplir este requisito, los usuarios que utilicen VLC en Android TV con versiones del sistema anteriores, por ejemplo, porque utilicen una SmartTV más antigua, dejarían de obtener soporte de la 'app'. Las claves de firma privadas son un sistema utilizado para garantizar que las actualizaciones de las aplicaciones son de fiar. Así, cada clave privada tiene asociado un certificado público que los dispositivos y servicios utilizan para verificar que las actualizaciones proceden de la misma fuente que las aplicaciones correspondientes, tal y como señala Google en su página de soporte. En este marco, el gigante tecnológico solicita que los desarrolladores las compartan para que queden almacenadas en la infraestructura segura de Google y, con ello, pueda aumentar la seguridad en la 'app'. Esto se debe a que las claves quedan protegidas por el servicio de gestión de claves de Google. Sin embargo, desde VideoLAN no comparten este enfoque de seguridad y han preferido optar por que sea la propia organización la que gestione la protección de estas claves de firma privada. De esta forma, por el momento, se han mantenido firmes en su decisión de no compartirlas con Google. OBSTÁCULOS EN LA TIENDA DE APLICACIONES WINDOWS Además de todo ello, desde VideoLAN han advertido de que las actualizaciones de VLC para Windows también están paralizadas debido a las políticas de Microsoft en su tienda de aplicaciones para Windows. Concretamente, la organización ha manifestado que esto se debe a que "la burocracia kafkaiana de Microsoft" se niega a ayudarles, tal y como ha compartido VideoLAN en otra publicación en X, en la que también ha señalado que llevan intentando contactar con Microsoft para solucionar las cuestiones relacionadas con el soporte de la 'app' desde hace 2 años sin ningún éxito. Finalmente, VideoLAN ha matizado que, por ahora la aplicación VLC para iOS en la App Store todavía permite recibir actualizaciones. No obstante ha señalado que esta opción solo está disponible hasta iOS 9.