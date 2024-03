VÍDEO: La princesa Catalina de Gales anuncia que tiene cáncer

La princesa Catalina de Gales ha anunciado este viernes que está recibiendo "quimioterapia preventiva" después de haber sido diagnosticada con cáncer tras ser hospitalizada por una cirugía abdominal el pasado 17 de enero. "En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer", ha explicado en un comunicado en vídeo en la cuenta oficial de X de Kensington Palace. La princesa Catalina, de 42 años, ha detallado que se encuentra en la primera etapa del tratamiento. "Esto, por supuesto, ha sido un gran shock", ha señalado, agregando que tanto ella como su esposo, el príncipe Guillermo y heredero al trono, han necesitado tiempo para explicar la situación a sus tres hijos. "Pienso también en todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer. Para todos los que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos", ha sentenciado. El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha transmitido su apoyo a los príncipes de Gales, así como a sus hijos, por este "difícil momento", mientras que también ha expresado "cariño y apoyo a toda la nación mientras se recupera". "Ha mostrado un coraje tremendo con su comunicado hoy", ha dicho. "En las últimas semanas ha sido objeto de intenso escrutinio y ha sido tratada injustamente por ciertos sectores de los medios en todo el mundo y en las redes sociales. Cuando se trata de la salud, como todo el mundo, ella debe tener la privacidad para centrarse en su tratamiento y estar con su querida familia", ha agregado. El líder de la oposición británica, Keir Starmer, ha enviado en un comunicado sus mejores deseos, en nombre del Partido Laborista, a la princesa Catalina y al príncipe Guillermo, así como a toda la Casa Real mientras la apoyan durante su tratamiento y recuperación. "Cualquier diagnóstico de cáncer es un shock, pero no puedo imaginar el estrés adicional de recibir esa noticia en medio de la terrible especulación que hemos visto en las últimas semanas. Sus Majestades se merecen privacidad y, como otros padres cualquiera, esperan elegir el mejor momento para decírselo a sus hijos", ha subrayado. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha expresado en rueda de prensa sus mejores deseos tanto a la princesa como a sus familiares y amigos. "Ciertamente le deseamos una recuperación completa", ha indicado. Esto se produce tras días de especulaciones sobre su estado de salud después de que saliera a la luz una imagen en las que aparecía junto al príncipe Guillermo al salir de una tienda, visiblemente delgada y después de que reconociera públicamente que había retocado una fotografía publicada con motivo del Día de la Madre. La princesa de Gales publicó un breve texto en redes sociales en el que pedía perdón y en el que aseguraba que "como muchos fotógrafos aficionados", de vez en cuando experimentaba con la edición. Varias agencias de noticias retiraron la fotografía de sus servicios. Al anunciar el ingreso, el Palacio de Kensington se había limitado a decir que la princesa había sido operada con éxito, en un breve comunicado en el que también pedía respeto a la privacidad familiar. Según esta primera nota, no estaba previsto que retomase su agenda oficial hasta después de Semana Santa. El Palacio de Buckingham anunció en un comunicado a principios de febrero que habían diagnosticado de cáncer al rey Carlos III durante un tratamiento por un problema de próstata. El monarca, de 75 años, ascendió al trono británico tras la muerte en septiembre de 2022 de su madre, la reina Isabel II, tras más de 70 años de reinado. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/855388/1/princesa-catalina-gales-anuncia-tiene-cancer TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06