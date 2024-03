Venezuela dice que la visita del director de la CIA a Guyana es una "escalada en las provocaciones"

El ministro de Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, ha asegurado este jueves que la visita a Guyana por parte del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), William Burns, es una "escalada en las provocaciones", en referencia a la disputa entre Caracas y Georgetown respecto a la región guyanesa del Esequibo, un territorio rico en minerales y yacimientos petroleros. "Esto no es más que una escalada en las provocaciones contra nuestro país, inmiscuyéndose, junto al Mando Sur de Estados Unidos, en la controversia territorial por la Guayana Esequiba", ha declarado Gil en su cuenta de la red social X, antes Twitter. Además, ha tildado a la CIA de agencia "que se auto declara especializada en 'mentir, engañar y robar'" y que guarda un "historial de muerte y destrucción en el mundo", razón por la que considera que su despliegue en Guyana es "una amenaza real al espíritu de la Declaración de Argyle". El ministro venezolano también ha acusado a la petrolera estadounidense ExxonMobil de extender sus "tentáculos perversos" para crear una "situación de peligro". Poco antes, el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, ha publicado en su cuenta de la red social Instagram una serie de fotos con Burns durante su visita al país. Durante la misma jornada, la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela ha aprobado por unanimidad la creación de un nuevo estado en el territorio del Esequibo a través de la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, presentada a finales de 2023 por el presidente del país, Nicolás Maduro. La disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo data de hace casi dos siglos, si bien ha sido hace cinco años con el descubrimiento de importantes yacimientos petroleros bajo sus aguas cuando se reavivó el conflicto. Ambos países están enfrentados por 159.000 kilómetros cuadrados de territorio al oeste del río Esequibo, lo que constituye dos tercios de la superficie total de Guyana. Venezuela celebró en diciembre un referéndum sobre el Esequibo, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue aprobado con una "abrumadora" mayoría" al haber recibido más del 95 por ciento de los votos. No obstante, la oposición denunció una baja participación durante la jornada, señalando la ausencia de colas en los centros electorales. Ambos países están enfrentados por 159.000 kilómetros cuadrados de territorio al oeste del río Esequibo, lo que constituye dos tercios de la superficie total de Guyana.