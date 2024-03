Suspendido el Japón-Corea del Norte del martes clasificatorio para el Mundial de 2026

La Federación de Fútbol Asiática (AFC) ha anunciado este viernes que el partido de fútbol clasificatorio para el Mundial de 2026 entre las selecciones de Japón y Corea del Norte ha sido suspendido por "circunstancias imprevistas". Así lo ha confirmado la asociación en un comunicado en el que ha señalado que el partido, que estaba previsto que tuviera lugar el próximo martes en Pyongyang, la capital norcoreana, finalmente no se celebrará en dicha ciudad. "La decisión, que ha sido anunciada tras una serie de consultas entre las partes interesadas y la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), llega después de que Corea del Norte solicitara a la AFC jugar el partido en una sede neutral debido a circunstancias inevitables", según recoge el texto. El asunto queda ahora en manos de la FIFA. El miércoles, el Gobierno de Japón desaconsejó a sus ciudadanos viajar a Corea del Norte para asistir como público al partido, una advertencia que Tokio mantiene desde hace años, aunque no ha prohibido expresamente los viajes a Corea del Norte, país con el que no mantiene relaciones diplomáticas.