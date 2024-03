'Supervivientes', ¡al rojo vivo! Cambio de grupos, un tonteo que va a más... y el nuevo mote de Carmen Borrego

Los jueves se han convertido, desde hace 3 semanas, en sinónimo de noche de 'Supervivientes'. Y es que la nueva edición del reality nos está dejando pegados a la televisión con sus tramas, enfrentamientos y momentazos. Y anoche no fue ninguna excepción, ya que la gala capitaneada por Jorge Javier Vázquez ha estado repleta de tensión, emoción y risas. ¡Un rápido resumen para que estés al tanto de la última hora en los Cayos Cochinos! ¡CAMBIO DE EQUIPOS, NUEVAS ALIANZAS Y EL ADIÓS DE LOS DOS ARCHIENEMIGOS DE 'SUPERVIVIENTES 2024'! La noche ha empezado con una inesperada sorpresa, ya que la organización del reality ha decidido cambiar los equipos para intentar igualar el desequilibrio más que evidente entre los rojos y los azules. Nivelando las capacidades físicas y la edad de los concursantes, estos han ido pasando de dos en dos para jugarse, a un palo de bambú -pintado en rojo o en azul- que tenían que sacar de una caja, a qué grupo pertenecerían a partir de ahora. Y la suerte ha querido que queden divididos así: Equipo ROJO: Rubén Torres, Arantxa del Sol, Pedro García Aguado, Aurah Ruiz, Mario González, Claudia Martínez, Arkano y Carmen Borrego. Equipo AZUL: Gorka Ibarguren, Ángel Cristo, Kike Calleja, Miri Pérez-Cabrero, Javier Ungría, Rocío Madrid y Blanca Machón. Es decir, que el destino ha separado a los dos concursantes que más enfrentamientos han protagonizado desde que comenzó la aventura, Carmen Borrego y Ángel Cristo, aunque la hija de María Teresa Campos también ha perdido a su gran apoyo, Kike Calleja, y continuará conviviendo con Arantxa del Sol, con la que cada vez se lleva peor y ya ninguna se esfuerza por disimularlo. Ya con los equipos formados, llegaba la hora de enfrentarse en el juego de localización para ver en qué playa vivirán esta semana. Y para desgracia de la hermana de Terelu Campos, a su equipo -el rojo- le ha tocado 'Playa Condena', mientras que el hijo de Bárbara Rey y compañía convivirán en 'Playa Olimpo'. ARANTXA DEL SOL PONE UN NUEVO MOTE A CARMEN BORREGO Señalada por todo su equipo por no posicionarse a su favor en la guerra que mantienen contra Ángel Cristo, Arantxa del Sol se mantiene firme en su postura y ya ha dejado claro que no va a dejar de lado al joven por mucho que el resto de sus compañeros la pongan entre la espada y la pared. La modelo, que se está destapando como una de las grandes revelaciones del reality por su carácter, no ha dudado en arremeter contra Carmen Borrego, a la que ha rebautizado con un nuevo mote que aunque no es 'Potota' tampoco le ha hecho ninguna gracia a la tertuliana. ¡Madre superiora! "Tiene muy mala boca y mucho veneno. Y conmigo ya no. He visto cosas la otra noche que nadie me defendió y todo el mundo se acerca al sol que más calienta. Nadie puede decir nada de la Madre Superiora" ha sentenciado, desmarcándose del resto del grupo que, como ha dejado claro, hacen lo que la tía de Alejandra Rubio dice. NUEVO EXPULSADO Y SU LLEGADA A 'PLAYA LIMBO' Llegaba el turno de la expulsión y, tras ser salvado Ángel Cristo Jr. -dejando a sus compañeros impactados porque no se lo esperaban- la cosa quedaba entre Miri Pérez y Rocío Madrid, siendo esta última la segunda expulsada de la edición. Una decisión que la comunicadora se ha tomado con deportividad, protagonizando una emotiva despedida de Arkano, que ha sido su gran apoyo durante el concurso. Rocío llegaba a 'Playa Limbo' y alucinaba al encontrarse con Lorena Morlote, Laura Matamoros y Kiko Jiménez. El novio de Sofía Suescun, al que la andaluza no conocía, decidía gastarle una broma diciéndole que se llamaba Manolo y era nieto de Manolo Escobar. Algo que se ha creido, arrancando las risas tanto de sus nuevos compañeros como del plató de Mediaset. Como ha anunciado Jorge Javier, los 4 convivirán juntos hasta el domingo, cuando se producirá la primera expulsión definitiva. Tal y como ha explicado, uno se salvará desde el principio y los otros 3 se enfrentarán a una votación exprés, y el elegido por la audiencia terminará la aventura y regresará a España. AUMENTA EL TONTEO ENTRE LAURA MATAMOROS Y KIKO JIMÉNEZ Laura y Kiko han encajado a las mil maravillas, y junto a Lorena Morlote han formado un trío inseparable que ha hecho de Playa Limbo un lugar en el que todo son risas y complicidad, sin malos rollos ni discusiones. Tan cómoda se siente la influencer con su compañero que ya ha empezado a llamarle "novio" y no ha dudado en agradecerle la pesca dándole un pícaro beso en la mejilla que ha encendido todas las alarmas. ¿Hay feeling a pesar de que el de Jaén está muy enamorado de Sofía Suescun? Un tonteo que hemos vuelto a ver cuando ambos han ido juntos a por leña, y sobre el que la 'suegra' de Kiko, Mayte Galdeano, prefiere no decir nada. "Te has quedado sin palabras y has puesto sonrisa de cuando la actriz no gana el Goya" la ha vacilado Jorge Javier ante su reacción al ver las imágenes del novio de su hija con Laura. LOS NUEVOS NOMINADOS Antes de terminar la gala, tocaba nominar de nuevo. Y en esta ocasión en sus nuevos grupos. Por parte del equipo azul -formado por Gorka, Ángel Cristo, Kike Calleja, Miri Pérez, Javier Ungría y Blanca Machón- el nominado por sus compañeros ha sido Kike. Y Miri, como líder, ha metido en la lista una semana más al hijo de Bárbara Rey, que se ha marcado un rap durante las votaciones que ha dejado a más de uno sin palabras. En el equipo rojo -Rubén, Arantxa del Sol, Pedro García Aguado, Aurah Ruiz, Mario, Claudia, Arkano y Carmen Borrego- la persona más votada ha sido la mujer de Jesé, y Mario como líder ha nominado directamente a la modelo. Por tanto, la lista definitiva de nuevos nominados es Ángel Cristo, Kike Calleja, Aurah Ruiz y Arantxa del Sol. LLEGA UN NUEVO CONCURSANTE EN SUSTITUCIÓN DE ZAYRA GUTIÉRREZ Zayra Gutiérrez se veía obligada a abandonar 'Supervivientes' por motivos de salud y, aunque muchos esperaban que este jueves llegase a Honduras su sustituto, no ha sido así. Tal y como ha revelado Jorge Javier, será el domingo cuando conozcamos la identidad del nuevo concursante. "Anunciaremos su nombre el domingo y se incorporará al concurso el próximo jueves", ha avanzado. ¿Quién será?