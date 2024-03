Southgate tilda de "falta de respeto" los rumores con el Manchester United

Londres, 22 mar (EFE).- Gareth Southgate, técnico de la selección inglesa, tildó de "falta de respeto" los rumores que le relacionan con el Manchester United.

El entrenador inglés ha sido vinculado en los últimos días con un posible fichaje tras la Eurocopa por el Manchester United, una vez que venza su contrato con los 'Tres Leones' y en caso de que Erik Ten Hag no siga con los 'Diablos Rojos'.

"Soy el entrenador de Inglaterra y tengo un trabajo, ganar la Eurocopa. Antes de esto, tengo dos partidos importantes esta semana", dijo Southgate este viernes en rueda de prensa.

"El Manchester United tiene un entrenador. Es una falta de respeto cualquier tipo de especulación", añadió.

"Cada vez que he estado delante de vosotros", añadió el inglés dirigiéndose a la prensa. "Os he dicho que mi concentración está en la Eurocopa. Todo el mundo estaría hablando de por qué firmaría un contrato antes de la Eurocopa, donde tienes un trabajo claro. No voy a hablar con nadie cuando tengo trabajo", apuntó Southgate. EFE

msg/apa