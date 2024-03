Shakira dice adiós a Gerard Piqué con una romántica balada: "No puedo sacarte de mi mente"

Llegó el día. Después de meses de espera, Shakira ha lanzado su nuevo y esperadísimo disco, 'Las mujeres ya no lloran'. Y aunque ya hemos escuchado algunas de sus canciones cientos de veces -'Music Sessions Vol. 53" con Bizarrap, "TQG" con Karol G, "Monotonía" con Ozuna, "Te Felicito" con Rauw Alejandro o "Copa Vacía" con Manuel Turizo- a estos temazos que han pulverizado todos los récords se unen 7 nuevos temas. Uno de ellos, 'Puntería', junto a Cardi B, que también ha visto la luz este 22 de marzo y en cuyo videoclip, protagonizado por el guapísimo Lucien Laviscount -actor de 'Emily in Paris'- la de Barranquilla se convierte en una guerrera amazona que, cual diosa griega y con un arriesgado body rosa no apto para cualquier cuerpo, dispara sus flechas a un centauro (el artista británico) al que convierte en un hombre normal. Una canción pegadiza que en pocas horas ya acumula casi 800.000 visualizaciones en YouTube. En este álbum la colombiana se ha 'desnudado' como nunca y a través del amor, la rabia, la frustración y la pena ha hecho una catarsis de lo vivido desde su separación de Gerard Piqué en junio de 2022 hasta ahora. Y aunque ya ha pasado página tras su tormentosa ruptura con el exfutbolista, ha querido dedicarle una última canción. Una romántica balada que suena a despedida y en la que Shakira deja entrever que todavía no ha podido olvidar al padre de sus hijos. Su título, 'Última'; y lejos de los dardos que lanzó al catalán en temas como 'Session #53' o 'Copa vacía', lo único que vemos ahora es melancolía y mucha nostalgia al confesar desde la tranquilidad, y a punto de cumplirse dos años de su ruptura, que todavía no entiende cómo Gerard se cansó de un amor "tan genuino". Esta es la letra al completo: Antes que nada te agradezco lo vivido Por favor, déjame hablar, no me interrumpas, te lo pido Lo que nos pasó, ya pasó, y no tuvo sentido Y si estuviste confundido, ahora yo me siento igual Seguramente con el tiempo te arrepientas Y algún día quieras volver a tocar mi puerta Pero ahora he decidido estar sola Se me perdió el amor a mitad de camino ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino? No trates de convencerme, te lo pido Que ya está decidido, nos queda lo aprendido Tú querías salir y yo quedar contigo en casa Tú comerte el mundo y yo solo quería tenerte Ya ni tus amigos con los míos combinaban Más fácil era mezclar el agua y el aceite Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba Y que para mí todo era poco, insuficiente Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente Seguramente con el tiempo me arrepienta Y algún día quiera volver a tocar tu puerta Pero ahora Debo aprender a estar sola