(Previa) El Barça busca la sentencia definitiva de la Liga F en el Di Stéfano

El FC Barcelona buscará este domingo dejar visto para sentencia su quinto título consecutivo de la Liga F con una victoria en su visita al Real Madrid en el Estadio Alfredo Di Stéfano, mientras que el Levante UD, el Madrid CFF y el Atlético de Madrid intentarán no fallar en sus respectivos duelos ante equipos de la parte baja en su pelea por la tercera plaza que da acceso a la previa de la Liga de Campeones. La vigesimoprimera jornada del campeonato doméstico tiene como principal punto de atención el duelo entre el primer y segundo clasificados en Madrid, donde podría acabar cualquier pequeño atisbo de emoción que todavía puede existir ya que el líder, poco dado a fallar a nivel liguero, domina con nueve puntos de ventaja y tiene en su mano su quinto título consecutivo. Este será el decimocuarto enfrentamiento entre ambos equipos y el blaugrana domina de momento con mucha claridad, con pleno de triunfos, y, sobre todo, tras haberse impuesto en los dos de esta temporada sin dar demasiado margen a la sorpresa y abriendo un debate sobre la distancia entre ambos. El conjunto que entrena Jonatan Giráldez goleó de forma clara en la primera vuelta liguera por 5-0, en un encuentro que dejó de estar igualado tras el 1-0 de Aitana Bonmatí en el minuto 17, y en el de la Supercopa de España del pasado mes de enero tampoco dio demasiadas opciones (4-0). Ahora, el Real Madrid, que parece haber dado con una mayor solidez defensiva, tratará en su estadio de competirle mejor al actual campeón y de que el partido sea más 'largo' que los anteriores, necesitando también un paso adelante en lo ofensivo después de que en los últimos cuatro partidos no le haya inquietado demasiado ni le haya marca. El equipo madridista, cuyo balance goleador es de 46 goles encajados y tan sólo seis anotados, con sólo una vez marcando más de uno (5-2 en la vuelta de cuartos de la Champions 21-22), está en una buena línea de regularidad de resultados, lo que le ha permitido escaparse en la pelea por la segunda plaza de la Liga F, su objetivo más prioritario, con nueve puntos de ventaja sobre el Levante UD. El FC Barcelona llegará al encuentro con algo más de desgaste tras un mes en el que ha tenido que alternar la competición doméstica con la Copa de la Reina y la Liga de Campeones, a la que retornó el pasado miércoles con una trabajada victoria ante el Brann por 1-2. Ante el equipo nórdico, al que recibirá el próximo jueves en el partido de vuelta, dispuso de su teórico mejor once y Giráldez podría apostar en el Alfredo Di Stéfano con alguna rotación y la posible entrada como titulares de Alexia Putellas, que no juega ante el Real Madrid desde las semifinales de la Copa de la Reina de 2022, y Fridolina Rölfo, ambas en busca de ritmo competitivo tras superar sus respectivas lesiones de rodilla. Pendiente de este partido estarán los perseguidores del conjunto madridista en la pelea por tener acceso a la próxima Liga de Campeones, encabezados por un Levante UD en mal momento. El conjunto 'granota' está a nueve puntos de la segunda plaza, pero su principal preocupación es defender la suya propia, que acechan el Madrid CFF y el Atlético de Madrid a uno y dos puntos, respectivamente. El Levante arrastra cuatro jornadas sin ganar y espera romper esta mala dinámica en la visita del penúltimo, un Betis que lleva once partidos ligueros sin ganar, mientras que el Madrid CFF intentará no fallar ante el colista Sporting Club Huelva en el Fernando Torres. El Atlético quiere seguir apretando por esa tercera posición en su desplazamiento a Ipurua para medirse a una SD Eibar, necesitada de puntos, pero que arañó cuatro puntos en sus tres últimos choques ante el Levante, el Madrid CFF y el Real Madrid, el único que le derrotó y por un ajustado 1-0. Además, el Sevilla, sexto, rendirá visita a un Costa Adeje que lleva nueve partidos ligueros sin ganar, y el Athletic Club buscará su cuarta quinta consecutiva en el derbi en el Reale Arena ante la Real Sociedad que está a cuatro puntos y que sólo ha sumado tres de los últimos doce puntos. El fin de semana liguero se completa con dos duelos directos por la permanencia entre el Valencia, duodécimo con 19 puntos, y el Granada, antepenúltimo con 15, y entre el Villarreal, décimo, y el Levante Las Planas, undécimo también con 19.