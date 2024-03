Pau Cubarsí, tras debutar con España: "Intento ser yo, salir con calma y jugar a lo que sé"

El futbolista internacional español Pau Cubarsí abogó este viernes, tras debutar en la selección española absoluta con 17 años y 60 días, por ser fiel a sí mismo, por "salir con calma" y por "jugar" a lo que sabe para convencer a Luis de la Fuente, pese a la derrota cosechada por España frente a Colombia (0-1) en un partido amistoso. "Intento ser yo, salir con calma y jugar a lo que yo sé. El míster me ha dado la confianza y la he intentado aprovechar al máximo", declaró Cubarsí a RTVE después de que la 'Roja' perdiera ante los colombianos sobre el césped del Estadio Olímpico de Londres. "La verdad que muy orgulloso porque haya llegado mi debut con la selección española absoluta. Era un sueño desde pequeño siempre que he estado con las categorías inferiores. Pero dolidos por la derrota porque es un palo perder siempre. Pero esto es un camino largo, tenemos que seguir y enfocarnos para el siguiente partido", añadió el central culé. Por último, Cubarsí analizó su estilo de juego. "Siempre lo hago con tranquilidad, intento ser yo mismo, la familia me ayuda siempre en este aspecto e intento dar lo mejor de mí siempre", resumió el jugador del FC Barcelona.