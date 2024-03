Pat Cox reclama más gasto europeo en seguridad: "Hemos entrado en una nueva era de incertidumbre"

El expresidente del Parlamento Europeo Pat Cox ha apostado porque los estados europeos aumenten el gasto en la seguridad y la defensa colectiva, dos temas que asegura que centrarán el debate en el futuro inmediato, y ha avisado: "Hemos entrado en una nueva era de incertidumbre". Así se ha pronunciado este jueves en el acto del 25 aniversario de la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, al que han asistido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; la consellera de Acción Exterior de la Generalitat, Meritxell Serret; el jefe de la Oficina del PE en Barcelona, Sergi Barrera; el jefe de la representación de la Comisión Europea, Manuel Szapiro, y el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol. Cox ha sostenido que el mundo "comparte tanto la interdependencia profunda como la vulnerabilidad profunda", y ha advertido de que el orden mundial como se había conocido en occidente hasta ahora está amenazado desde dentro y desde fuera. "Esta no es una imagen bonita, pero es el contexto desafiante con el que evaluar la Europa que viene. Es difícil saber si nos encontramos ante la nueva normalidad o ante lo anormal", ha subrayado el expresidente de la Eurocámara y también presidente de la Fundación Jean Monnet por Europa. "MULTILATERALISMO EN DISPUTA" Ha señalado que el mundo atraviesa una "era de multipolaridad pero con un multilateralismo en disputa, ya que el mundo multipolar se está transformando en un mundo múltiple", tras lo que ha señalado que son clave los países de los Brics, aunque no son un bloque homogéneo, ha detallado. También ha sostenido que en Estados Unidos está "increíblemente polarizado, frecuentemente bloqueado y a veces disfuncional", pero ha destacado que el problema compartido entre la UE y EE.UU. es la competencia con China. ELECCIONES EN EE.UU. "Es probable que las elecciones presidenciales de este año (en EE.UU.) sean las que tengan más consecuencias de nuestras vidas, no solo para EE.UU. sino para el propio occidente, sus valores, normas, aspiraciones y elecciones", ha sostenido. Ha afirmado que la retórica sobre China del presidente estadounidense, Joe Biden, "ha sido más suave" que la de su predecesor, Donald Trump, pero considera que su postura política ha sido más dura, tras lo que ha recordado que su Ejecutivo prohibió el acceso chino a semiconductores de gama alta que podrían usarse para mejorar las funciones de computadoras, IA y de informática cuántica. Preguntado por si el catalán debería ser lengua oficial en las instituciones europeas, Cox ha recordado que hizo en un fragmento de su discurso de toma de posesión como presidente de la Eurocámara en gaélico, cuando esta lengua aún no era oficial en la UE. Ha asegurado no saber qué nivel de respuesta hay sobre el catalán a nivel europeo ni a nivel español, tras lo que ha añadido que Europa es multicultural, pero que las decisiones de estos temas "deben correr a cargo de quienes están habilitados para ello". ARAGONÈS En su intervención, Aragonès ha defendido que el catalán se convierta en lengua oficial en las instituciones europeas y lengua de trabajo en el Parlamento Europeo: "Es una cuestión de igualdad lingüística, no es ningún trato de favor", y ha asegurado que desde su Ejecutivo seguirán trabajando para conseguir que sea una realidad. Ha expresado el compromiso del Govern para fortalecer el proyecto europeo, y ha señalado que tras las elecciones europeas del 9 de junio hará falta "una Europa que sea mucho más fuerte", en la que no haya escépticos sino esperanzados, ha dicho textualmente. El presidente catalán ha felicitado a la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona sus 25 años, y ha destacado que haya una en la capital catalana, hecho que "no es muy habitual en ciudades que no son capital de Estado", lo que considera como un reconocimiento de la singularidad de Catalunya y su compromiso con la construcción europea.