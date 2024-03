Netanyahu insiste ante Blinken en la necesidad de atacar Rafá y en que espera hacerlo con el apoyo de EEUU

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha informado este viernes de que ha transmitido al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, la necesidad de atacar Rafá para "eliminar al resto de los batallones" y que espera contar para ello con el apoyo de Washington. Blinken ha llegado este viernes a Israel, tercer y último destino de su ya sexta gira por la región desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023 para participar primero en una reunión del gabinete de guerra del Gobierno israelí y luego reunirse con Netanyahu en privado. Netanyahu ha contado que ha expresado su agradecimiento por el apoyo de Estados Unidos a Israel en estos más de cinco meses de ataques sobre Gaza, pero ha subrayado que la guerra contra Hamás no puede acabar si Rafá no es atacada. "No hay manera de derrotar a Hamás sin ir a Rafá y eliminar al resto de los batallones que se encuentran allí. Le dije que espero que lo hagamos con el apoyo de Estados Unidos, pero si es necesario, lo haremos solos", ha dicho. Asimismo, ha asegurado que Israel es consciente de la necesidad de evacuar a la población civil de las zonas de guerra, así como atender sus demandas de ayuda humanitaria. "Estamos trabajando para ese fin", ha afirmado.