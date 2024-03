Mueren más de 20 personas en un nuevo ataque en el oeste de Nigeria

Alrededor de 20 personas han muerto en un nuevo ataque ejecutado por personas armadas no identificadas contra la localidad nigeriana de Mandaka, situada en el estado de Níger (oeste), en medio del aumento de la inseguridad en esta zona del país africano. Residentes citados por el diario nigeriano 'The Premium Times' han cifrado en 21 el total de fallecidos, incluido el jefe de la localidad, y han agregado que un número no especificado de personas han sido secuestradas por los asaltantes. El comisionado de Seguridad de Níger, Bello Mohammed, ha confirmado el incidente y ha recalcado que las autoridades están trabajando para intentar garantizar la seguridad de la población, sin dar un balance oficial de víctimas mortales. Níger es escenario de operaciones de grupos armados a los que las autoridades se refieren como "bandidos", que han estado detrás de decenas de emboscadas y secuestros con el objetivo de financiar sus actividades criminales. Durante años, el noreste de Nigeria fue el epicentro de la inseguridad en el país africano debido a las actividades de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), si bien la inseguridad se ha extendido a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas sobre la posible expansión de estas redes terroristas y criminales.