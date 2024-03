MSF lamenta que las niñas sigan sin poder ir a clase tras el inicio del tercer curso bajo los talibán

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha lamentado este jueves que las niñas en Afganistán sigan sin poder asistir a los colegios tras el inicio del tercer curso bajo el mandato de los talibán, que prometieron reabrir las aulas para ellas en algún momento tras prohibir su escolarización en agosto de 2021, cuando volvieron a tomar el poder del país. "Afganistán en el único país del mundo que suspende el acceso de niñas y mujeres a la educación, según la UNESCO (Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Estamos hablando de 1,1 millones de niñas y mujeres jóvenes. (Afganistán) está en riesgo de perder toda una generación de mujeres, clave en el desarrollo del país", ha publicado en su cuenta de la red social X, antes Twitter. En ese sentido, MSF ha señalado la dificultad de encontrar profesionales sanitarios después de que los talibán hayan excluido a las mujeres afganas "de todos los aspectos de la vida pública", incluido el trabajo para ONG. "De momento, a las mujeres que trabajan en el área de salud, incluidas nuestras compañeras, se les permite seguir trabajando, pero no hay garantías. Nos resultaría imposible brindar asistencia médica sin personal femenino, ya que representa la mitad de nuestra plantilla", ha añadido. Así, ha señalado que su labor sanitaria será imposible de ofrecer a todos los necesitados. "Sin ellas, no podríamos ofrecer atención médica a todas las personas que lo necesitan: hombres y mujeres, niños y niñas, ancianos y ancianas. Tampoco sin cada una de estas niñas privadas de ser futuras médicas, enfermeras, ingenieras, logistas, periodistas...", ha agregado. Los colegios de Afganistán abrieron sus puertas el miércoles para el inicio de un nuevo curso escolar. Los talibán impusieron poco después de su vuelta al poder --tras la huida de la capital, Kabul, del entonces presidente, Ashraf Ghani, en plena retirada de las tropas internacionales-- una batería de restricciones a la vida pública, con el principal foco en mujeres y niñas, incluida la prohibición de su escolarización. A pesar de que los fundamentalistas --que mantienen una visión extremadamente rigorista del islam-- han prometido en varias ocasiones trabajar para reabrir las escuelas para las niñas, las alumnas de cursos superior a sexto siguen sin poder acudir a clase, pese a las peticiones internacionales. La situación ha provocado manifestaciones por parte de grupos de mujeres que reclaman que se respeten sus derechos básicos, protestas reprimidas por las fuerzas de seguridad, mientras que Naciones Unidas y otros organismos han presionado a las autoridades afganas --no reconocidas internacionalmente desde hace más de tres años-- para que cambien su postura.