Marc Márquez se pone un 'ocho' de nota que sería un 'nueve' sin la caída

Portimao (Portugal), 22 mar (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), tercero en la práctica oficial de la primera jornada del Gran Premio de Portugal de MotoGP ha calificado su actuación con un 'ocho' que hubiera sido un 'nueve' sin la caída.

"Ha sido un buen viernes, hemos empezado y enseguida en una pista diferente hemos visto que podía ir bien, es verdad y soy consciente y realista que tenemos que coger el día de hoy un poco con pinzas, ya que he ido rápido pero no muy rápido, porque la pista estaba muy especial, estaba resbaladiza y ese, de toda la vida, ha sido uno de mis puntos fuertes, cuando la pista está así como un poco rara", reconoce Márquez.

"Pero también he podido trabajar bien para la carrera, con los neumáticos de carrera, y hemos hecho algún pequeño cambio en la moto que me ha hecho sentirme con más confianza y estamos en la dirección justa, por lo que más que el resultado para mi del día, es la confianza con la moto, que ha mejorado respecto a Catar", comento sin dudar el ocho veces campeón.

Marc Márquez comentó su primera caída en competición oficial y quitando hierro dijo que "ha sido un resbalón, ha sido blandita" y, a continuación explicó las circunstancias de la misma.

"¿La caída?, ha sido la primera caída oficial del año, en uno de los puntos más críticos del circuito, que es en esa frenada en bajada, y simplemente ha salido mi instinto, el instinto al que estaba habituado con la Honda cuando se movía en la frenada, que iba rápido al vértice derrapando un poco, sobre todo si era curva de izquierdas y conseguía frenarla con neumático nuevo, y he intentado frenarla con la Ducati pero los puntos fuertes de la Ducati son otros y los tengo que entender, por lo que me he caído por un error mío", reconoció.

"Lo más importante es que he podido ser constante en los tiempos, rodando siempre solo y, una vez más, he visto que con la Ducati detrás de otro piloto, sufro más que rodando solo", explicó Marc Márquez.

Márquez explicó el porqué de su pérdida de tiempo en el cuarto parcial: "soy consciente que es uno de los puntos débiles de mi pilotaje, esas curvas largas de derecha, y es ahí donde tengo que saber entender para minimizar el daño, pues en otros puntos del circuito consigo ser constante y efectivo, pero ahí estoy perdiendo más de lo normal, así que veremos si soy capaz de, en lugar de dos o tres décimas, puedo perder una o una y media, y esto me permite estar un poco más cerca".

"Nunca es bueno caerse y caer si resta, pero hay que caer. Se caen todos y la mayoría de las caídas son en esos últimos minutos de entrenamiento y en esa clasificación, porque se va al límite y cuando sabes que tienes una vuelta bien y vas pasado como me ha sucedido a mí, he intentado entrar de todas las maneras y me he caído, pero son fases que tengo que ir entendiendo y sobre todo me ha venido bien tener esta caída porque me puede pasar perfectamente en carrera, pues ese estilo de maniobra lo he hecho muchas veces en el pasado y he visto que aquí tengo que estar más atento", volvió a lamentar sobre su accidente. EFE

