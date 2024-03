Malasia renuncia a enmendar una polémica ley de ciudadanía que habría dejado apátridas a miles de niños

El Ministerio del Interior de Malasia ha anunciado este viernes que ha suspendido su polémica iniciativa de reforma de la ley de ciudadanía que habría convertido en apátridas a miles de niños abandonados en el país. Incluso miembros de la coalición de gobierno, la Patakan Harapan, que lidera el primer ministro del país, Anwar Ibrahim, habían protestado contra esta enmienda, que forma parte de la amplia reforma de ciudadanía que el Ejecutivo malasio lleva meses intentando impulsar para endurecer las condiciones de nacionalización. Así pues, y "tras varias conversaciones con responsables de partidos de la coalición, agencias, expertos legales y otros actores involucrados", ha explicado el ministro del Interior, Saifudin Nasution Ismail, "el primer ministro ha atendido las recomendaciones formuladas a este respecto", según ha recogido el diario 'Straits Times'. Organizaciones como la Comisión de Derechos Humanos de Malasia (SUHAKAM) han lamentado que el Ministerio del Interior no todavía no ha proporcionado "ningún dato empírico" sobre la necesidad de imponer estas enmiendas. Otros grupos, como Desarrollo de Recursos Humanos en Zonas Rurales, ha avisado que el Gobierno pretende seguir adelante con otras enmiendas que ponen en peligro el futuro sobre el régimen de estatalidad infantil, en particular para "niños nacidos fuera del matrimonio que no pueden adquirir la ciudadanía de su padre porque están completamente discriminados a este respecto". "Por lo tanto, si estas enmiendas se aprueban, tendremos un número significativo de apátridas dentro de este grupo, especialmente si desaparece su salvaguardia constitucional", ha avisado la activista de esta organización, Maalini Ramalo, a BanarNews.