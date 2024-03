'Los Javis' ganan con 'La Mesías' dos premios en el festival Series Mania

París, 22 mar (EFE).- La serie española 'La Mesías', creada y dirigida por 'los Javis', ganó este viernes los premios a Mejor Dirección y el del Público en el festival Series Mania de Lille (Francia), el mayor certamen mundial dedicado a las series televisivas.

Al recoger ambos el premio a la Mejor Dirección, Javier Calvo explicó que 'La Mesías' "es una serie dura, difícil de ver a veces" y añadió que están "impacientes para que pueda verse en Francia".

También citó al poeta y dramaturgo Federico García Lorca, "gay y asesinado", en un pasaje en el que el famoso autor se mostró a favor del arte y de espectáculos "que hagan pensar" a las audiencias.

'La Mesías', que se estrenó el otoño pasado en España, recibió también el premio del Público, otorgado por un jurado de estudiantes.

"Este premio me hace muy feliz, porque viene de la audiencia más inteligente del mundo, la gente joven, que ha crecido con contenido y lo sabe todo", afirmó por su parte JavierAmbrossi al recoger este segundo galardón. "Tenemos que proteger a las audiencias jóvenes del algoritmo", añadió entre aplausos.

Calvo, por su parte, explicó que algunos personajes jóvenes de la serie se sienten "como yo me sentía cuando era un joven LGTB, tenía problemas en mi ciudad y pensaba que no había un lugar para mi, hasta que vi películas de (Pedro) Almodóvar y se me abrió una ventana".

"Gracias a la audiencia joven, porque todo lo que hago es para mostrarles que hay un sitio para ellos", añadió.

El 'thriller' familiar de 'los Javis', en el que también se aborda el fanatismo religioso, tuvo su estreno internacional en este festival, que comenzó el pasado día 15.

Un récord de 21 países estuvieron presentes con 52 series en esta edición, en la que la invitada de honor fue la actriz estadounidense Patricia Arquette. EFE

