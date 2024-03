Lollapalooza Brasil empieza con el espíritu nostálgico de Blink-182 y The Offspring

São Paulo, 22 mar (EFE).- Lollapalooza Brasil levanta este viernes el telón de su undécima edición con un cartel nostálgico que encabezan las bandas californianas Blink-182 y The Offspring, y que se complementará hasta el domingo con Thirty Seconds to Mars, SZA, Sam Smith y Gilberto Gil, entre muchos otros artistas.

El Autódromo de Interlagos, uno de los grandes templos de la Fórmula Uno, será una vez más el escenario para albergar este tradicional festival en São Paulo, que vive una explosión de macroeventos musicales, con la reciente celebración de The Town y las versiones brasileñas de Primavera Sound y Tomorrowland.

Este año, el organizador de Lollapalooza Brasil es Rock World, la empresa que produce Rock in Río, y en su estreno optó por un menú ecléctico marca de la casa para seducir a un público lo más variado posible, pero que todavía no ha agotado las entradas.

Serán 77 conciertos de artistas nacionales e internacionales repartidos en los cuatro escenarios montados en los 600.000 metros cuadrados en los que se extiende el Autódromo de Interlagos.

Este viernes se espera que sea el día más punk aunque en él se ha colado la estadounidense Cari Elise Fletcher, a la que la prensa brasileña califica como la 'Taylor Swift queer' y que presentará su nuevo trabajo "In Search of The Antidote", en el marco de una gira internacional que arranca precisamente en la capital paulista.

A la cantante pop de Nueva Jersey le siguen los dos platos fuertes de esta jornada inaugural: The Offspring y Blink-182.

Autores de varios himnos noventeros, la banda de Dexter Holland está de celebración, ya que en 2024 se cumplen tres décadas del lanzamiento de 'Smash', el disco que convirtió a The Offspring en un fenómeno mundial.

Cierra esta primera jornada Blink-182, en el que será su primer concierto en Brasil después de la amargura que dejó en los fans brasileños su cancelación a última hora el año pasado, precisamente en Lollapalooza, por un problema en un dedo del batería Travis Barker.

En esta ocasión parece que no habrá sorpresas, pues en las últimas semanas han comparecido en Chile y Argentina, donde el trío hizo una apuesta segura con sus grandes éxitos, entre ellos el archiconocido 'All the Small Things', y alguna pincelada de su último álbum 'One More Time...'.

Para el sábado las principales atracciones serán Thirty Seconds to Mars, la banda que cuenta entre sus integrantes con el actor Jared Leto y su hermano Shannon, los rockeros de Jacksonville Limp Bizkit y el estilo alternativo de Kings of Leon, como otro ejemplo de ese toque nostálgico de comienzos de siglo.

La última jornada está reservada para el cantautor Gilberto Gil, uno de los máximos exponentes de la Música Popular Brasileña (MPB) y quien sigue incombustible a sus casi 82 años de edad.

Después terminarán de bajar el telón de esta XI edición el británico Sam Smith, ganador de cuatro Grammys, un Globo de Oro y hasta un Oscar; el neo-soul de SZA y el rock duro de Greta Van Fleet.

Lollapalooza fue fundado por el músico y compositor estadounidense Perry Farrell en 1991 con la idea de ser un festival itinerante que mezclara diferentes estilos.

Se consolidó en 2005 en Chicago (Estados Unidos) y desde entonces ha celebrado ediciones en Chile, Argentina, Brasil, Alemania, Francia, Suecia y la India.