Laura Escanes, sin pelos en la lengua, estalla contra Álvaro de Luna: "Tú no eres la Shakira de la historia"

Laura Escanes y Álvaro de Luna pusieron fin a su relación el pasado mes de noviembre mediante un comunicado donde dejaban claro que la ruptura no tenía que ver con terceros. Sin embargo, la calma entre la expareja se vio interrumpida recientemente cuandoel artista lanzó una serie de canciones que hacían referencia directa a su relación con la influencer. En su tema "Suerte", el cantante dejó destapados sus sentimientos con frases como "Y o como un tonto creyendo en tus cuentos", "Tú quisiste matar lo que creí sería eterno" o "Descuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía". Además, confirmó haber compuesto tres canciones dedicadas a su ex, reflejando diferentes etapas emocionales tras la ruptura. Ante esta situación y aprovechando el lanzamiento del nuevo disco de Shakira, "Las mujeres no lloran", la influencer no ha podido contenerse más y ha roto su silencio a través de su cuenta de Twitter. En un primer mensaje, ha expresado su incomodidad por tener que mantenerse callada mientras otros componen canciones, una clara indirecta para el cantante: "Mira lo voy a soltar porque de tanto callar al final me quemo por dentro, pero esto de que tenga que estar calladita mientras otros hacen canciones..... ... lol". Luego ha querido ser más directa, dando a entender que las referencias en las canciones de Álvaro de Luna van dirigidas a ella, aunque sin mencionarlo explícitamente: "Solo quiero abrazar fuerte a shaki después de escuchar su disco y darle una palmadita en la espalda a todos los que intentan imitarla para quedar bien cuando en realidad son todo lo contrario :))))))))))". "Amor, tú no eres la Shakira de la historia, basta", ha sido el mensaje más contundente de Laura Escanes, dejando en claro su posición frente a las canciones que, según sus seguidores, buscan retratar aspectos de su relación pasada. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, recibiendo multitud de aclamaciones por sus palabras y dejando a la gente con ganas de saber más sobre esta historia.