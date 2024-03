Las temperaturas serán altas para la época el fin de semana y la Semana Santa llega con cambio de tiempo, lluvia y frío

Los termómetros alcanzarán este fin de semana hasta 30 grados centígrados (ºC) en puntos del sur de la Península, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que señala que, en general, se esperan valores elevados para la época aunque la próxima semana, con el inicio de la Semana Santa, habrá un cambio de tiempo acompañado de lluvias y frío. Según el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, la presencia de una DANA en Canarias dejará "tiempo inestable" durante este viernes con lluvias y chubascos, que serán localmente fuertes en Tenerife y en las islas orientales, así como nieve por encima de unos 2.000 metros, además de rachas intensas de viento y temperaturas más bajas. En la Península, sólo en puntos del Cantábrico se registrarán lluvias, aunque no se descarta que durante la tarde se formen nubes de evolución que dejen chaparrones dispersos, fundamentalmente en entornos montañosos. Debido a la calima, estos chubascos serían en forma de barro. Las temperaturas serán "cálidas para la época", con máximas que superarán los 25ºC en amplias zonas del país y que llegarán a los 30ºC en el Valle del Guadalquivir. El sábado, la situación en Canarias seguirá "revuelta", con chubascos intensos, nieve en las cumbres de las islas más montañosas, así como vientos fuertes mientras que en la Península lloverá en puntos del Cantábrico, con tendencia a ir a menos. La AEMET apunta a un "descenso extraordinario de las temperaturas" en el tercio oeste peninsular durante esta jornada, que dejaría un descenso de más de 10ºC con respecto al día anterior en ciudades como Pamplona o Vitoria, que pasarán de tener 25 ó 26ºC este viernes a 14 ó 15ºC el sábado. Mientras, los termómetros en el resto del territorio peninsular seguirá registrando temperaturas "cálidas para la época", con cerca de 30ºC en puntos del Guadalquivir 30ºC. Un día más, habrá calima. A partir del domingo y debido al alejamiento de la DANA de Canarias, los chubascos serán menos intensos en el archipiélago y remitirán a lo largo de la jornada. A medida que la DANA se acerque a la Península, aumentará la inestabilidad en el tercio sur, lo que podría provocar chubascos y tormentas en puntos del sur de Andalucía y, sobre todo, en el entorno de Sierra Nevada. Las máximas de este día rondarán los 30ºC en Córdoba, Granada o Sevilla, pero bajarán en el área mediterránea y Baleares, donde ciudades como Castellón o Alicante tendrán temperaturas que apenas lleguen a los 20ºC, según Del Campo, que detalla que volverá a haber calima. El portavoz ha avanzado que se espera "un cambio de tiempo significativo" para el lunes, día en el que prevé que una borrasca se acerque a la Península por lo que, durante ese día, las lluvias serán probables en la mayor parte del país --menos probables, en el oeste de la meseta norte-- y podrían ser abundantes en puntos de Andalucía y del Cantábrico Oriental. A su vez, se prevé que la cuota de nieve baje al final del día hasta unos 600 a 1.000 metros en el noroeste y a unos 1.000 metros en el resto de la mitad norte y puntos del centro. Paralelamente, las temperaturas bajarán "notablemente" casi en todo el país, salvo en el Cantábrico, donde subirán. El martes será una jornada "con tiempo revuelto", con lluvias probables "en casi cualquier punto" de España (menos probables en el sureste de la Península) y más abundantes en el entorno de los Pirineos y montañas andaluzas. En este sentido, las montañas del norte y centro peninsular registrarán nevadas copiosas durante esta jornada y no se descarta que también nieve en zonas más bajas, especialmente de la Meseta Norte. En cuanto a las temperaturas, el día será "frío para la época del año", según el portavoz que ha precisado que, si bien en la costa mediterránea se superarán los 20ºC o 22ºC, buena parte del oeste peninsular tendrá entre 5ºC y 10ºC menos de lo habitual y en el interior se registrarán temperaturas por debajo de los 15ºC, mientras que ciudades como Logroño, Pamplona, Cuenca, Burgos o Ávila estarán por debajo de los 10ºC. El miércoles se recuperarán las temperaturas diurnas, con una subida también de la cota de nieve, que quedará restringida a montañas. En cualquier caso, continuarán las lluvias en buena parte del territorio y serán más abundantes en Galicia y otros puntos del noroeste, y menos probables en el sureste. De cara a la segunda mitad de semana, ya desde el Jueves Santo, "lo más probable es que continúe el paso de frentes asociados a borrascas atlánticas" sobre España por lo que se esperan lluvias en amplias zonas del país, sobre todo del oeste, así como en las regiones más altas. Aunque los termómetros subirán durante esta jornada, el portavoz ha indicado que es probable que bajen en los días siguientes. Así, las temperaturas serán algo frescas en partes del oeste peninsular, templadas en el tercio oriental de la Península y Baleares --donde muchos puntos superarán los 20 y 22ºC-- y propias para la época del año en el resto del territorio. En Canarias, durante la Semana Santa se esperan lluvias en el norte de las islas con mayor relieve y habrá un tiempo más tranquilo en general en el sur del archipiélago. Los termómetros tenderán a subir, marcando máximas de entre 21 y 23ºC en zonas costeras. PROCESIONES PASADAS POR AGUA Por su parte, la predicción de Meteored avanza que podría nevar el Martes Santo en ciudades como Burgos, Soria, Segovia, Salamanca, Vitoria, Pamplona, Cuenca o Teruel y alerta de precipitaciones generalizadas a partir del Miércoles Santo, "por lo que muchas procesiones estarán pasadas por agua o no podrán salir directamente". Mientras, eltiempo.es puntualiza que se esperan una nueva borrasca y vaguada para el Jueves Santo y Viernes Santo, que dejarán lluvias en el oeste y norte peninsular. De este modo, el jueves habrá lluvias intensas en Galicia, oeste de Castilla y León y norte de Extremadura por la tarde. Para el Viernes Santo, un frente podría dejar lluvias intensas en el oeste de Andalucía a primera hora del día. Este frente llegaría a la zona centro e incluso el interior oriental durante la tarde, dejando tormentas en la meseta norte que al final de la jornada irían remitiendo, aunque no espera que lleguen al Mediterráneo. El portal apunta que frentes asociados a la nueva borrasca podrían seguir llegando durante el sábado y el domingo. A su vez, apunta que los acumulados más importantes se producirían en zonas favorables de la vertiente atlántica, con más de 160 milímetros litros por metro cuadrado (l/m2) en el oeste de Galicia, más de 130 l/m2 al norte de Cáceres y alrededor de 100 l/m2 en la sierra de Grazalema.