La familia de Edwin Arrieta reacciona a la seguridad de Daniel Sancho de que va a ser absuelto

A menos de tres semanas de que arranque en Tailandia el juicio contra Daniel Sancho por el presunto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, el hijo de Rodolfo Sancho -en prisión provisional desde el pasado agosto- ha roto su silencio y ha concedido unas sorprendentes declaraciones desde la cárcel. Como asegura, está "tranquilo", "muy bien de ánimo" y "con ganas" de que empiece el juicio por el que podría enfrentarse a la pena de muerte. Algo que está seguro de que no pasará: "Creo que se va a hacer justicia cuando por fin se me escuche. Voy a demostrar lo que realmente pasó" ha afirmado, convencido de que "será absuelto" porque actuó "en defensa propia". Impactantes declaraciones a las que ha reaccionado el abogado en España de la familia de Edwin Arrieta, Juan Gonzalo Ospina, que nos ha contado cómo se han tomado los padres y la hermana del cirujano colombiano que Daniel tenga tanta seguridad en que va a lograr la absolución. "Para la familia ha causado mucha sorpresa, estupor. La familia, cada vez que escucha estos comentarios por parte del señor Sancho, reviven todo lo sucedido, muestran dolor, muestran tristeza y como abogado penalista que tiene la obligación de mantener ese cauce de comunicación con la familia y con los abogados de Tailandia, solo puedo mostrar nuestro apoyo a la familia y confiar que a partir del 9 de abril pues haya justicia en el juicio que va a tener lugar en Koh Samui, en Tailandia" ha comentado, revelando que los Arrieta viven esa fecha "con mucha esperanza y con ilusión para cerrar este capítulo de su vida. Ellos tienen que terminar por vivir este luto" "Para ellos fue todo muy complicado. Fuy difícil la desaparición inicial de un hijo, posteriormente las primeras noticias de que habían encontrado un cadáver, posteriormente la identificación del mismo, inclusive hasta llegar a conseguir que las partes del cuerpo fueran repatriadas a Colombia, pues todo ha sido un camino muy difícil, en donde han sufrido bastante y esperan que a partir del juicio puedan dar por terminada esta etapa y que sea lo que sea, terminen por hacer justicia" añade. A pesar de que como abogado tiene que "mostrar respeto a los comentarios" de Daniel, no oculta su "sorpresa": "Entiendo que no ha sido la línea de defensa más adecuada. Tal vez una línea más prudente y que buscara la conciliación, que buscara el perdón, hubiera sido más adecuada, el acercarse a nuestra posición, el hablar con la Fiscalía, el reparar el daño producido. Consideramos que hubiera sido más eficiente que el negar la mayor". "Estamos hablando de un juicio muy complicado, de muchos testigos, de muchos indicios y consideramos que existe prueba de cargo que puede enervar la presunción de inocencia y determinar que estamos ante un asesinato premeditado, como el alquilar una habitación adicional, la compra de los cuchillos, el hecho de poner el cuerpo en el congelador..." asegura. Dejando claro que a diferencia de los abogados de Sancho, la familia Arrieta sí "respeta el trabajo que han realizado las autoridades tailandesas" y consideran que la Policía lo ha hecho bien, el abogado ha explicado que sus clientes no piden la pena de muerte para Daniel. "Lo que viene la familia a referir es que estamos ante un asesinato premeditado y será el juez con las leyes tailandesas el que tenga que decidir si pone una cadena perpetua o, en su caso, si al final pone otro tipo de pena. Por lo tanto, la familia está con la Fiscalía a la hora de defender los hechos que tienen que quedar probados y es el juez el que tendrá que decir qué pena imponer" asegura. "Nuestro objetivo primordial, habida cuenta la posición que ha tomado la familia y el señor Sancho, será que se imponga la pena de prisión máxima que pudiera imponerse, que haya también una respuesta a la responsabilidad civil que se venga a solicitar y que si algún día, conforme los convenios que existen entre España y Tailandia, viene a cumplir la pena en España, digamos lo alto y claro, no salga impune o no quede gratis el haber asesinado a una persona en Koh Pha Ngan" ha concluido.