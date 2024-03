La coalición internacional destruye un dron y dos misiles balísticos lanzados por los hutíes

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este jueves que las fuerzas de la coalición internacional contra los rebeldes yemeníes hutíes han destruido un buque de superficie no tripulado (USV) y dos misiles balísticos antibuque lanzados por la insurgencia contra sus posiciones en el mar Rojo. El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha indicado que los ataques frustrados han tenido lugar durante la mañana, entre las 8.50 y las 11.40 horas (hora local), y ha precisado que "no se han reportado heridos ni daños a buques estadounidenses o de la coalición". "Estas armas presentaban una amenaza inminente para los buques mercantes y de la coalición en la región. Estas acciones se toman para proteger la libertad de navegación y hacer que las aguas internacionales sean más seguras", reza un comunicado. Horas antes, el Ejército de Alemania ha indicado que una fragata desplegada como parte de la misión 'Aspides' de la Unión Europea (UE) para hacer frente a los ataques por parte de los hutíes desde Yemen contra buques en el mar Rojo ha repelido un nuevo ataque con lancha no tripulada por parte de los rebeldes. Además, la agencia Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO), dependiente de la Armada británica, ha indicado que un buque mercante ha sido objetivo de un ataque con armas ligeras por parte de personas no identificadas a bordo de una lancha frente a las costas del sur de Yemen. LANZAMIENTO AYUDA HUMANITARIA Por otro lado, el CENTCOM ha indicado que ha realizado un lanzamiento aéreo de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza sobre las 13.30 horas "para brindar socorro esencial a los civiles afectados por el conflicto en curso. Los aviones militares estadounidenses han arrojado más de 50.600 equivalentes de comida al norte de Gaza, "una zona de gran necesidad, lo que ha permitido acceso a los civiles a ayuda crítica", ha señalado el organismo. "Durante la misión, de los 80 paquetes lanzados, los paracaídas de cinco de ellos no se han desplegados al haber sido lanzados, cayendo a una zona despoblada y sin causar daños. El CENTCOM continúa monitorizando la situación", ha explicado. Asimismo, ha agregado que los lanzamientos aéreos humanitarios "contribuyen a los esfuerzos continuos de lo gobiernos de Estados Unidos y los países socios para aliviar el sufrimiento humano", si bien Naciones Unidas y ONG han denunciado la poca eficiencia de estas iniciativas ante la posibilidad de entregar ayuda a través de pasos terrestres.