Jacobo Ostos responde a su hermano Jaime y revela el origen de la guerra familiar

Jaime Ostos Jr. ha entrado de lleno en la guerra familiar que desde hace meses mantienen sus hermanos Grabiela y Jacobo Ostos. Y lo ha hecho atacando a Mari Ángeles Grajal y a su hijo donde más les duele, ya que no ha dudado en acusar a la viuda de su padre de tener un amante cuando se quedó embarazada y de insinuar que este hombre podría ser el verdadero progenitor de Jacobo. "Voy a pedir las pruebas de ADN" ha anunciado en 'Y ahora Sonsoles'. Una entrevista en la que también ha asegurado que ha reunido la documentación necesaria y va a interponer medidas legales contra su hermano y la doctora para reclamar la 'legítima' que les corresponde por ley a los otros tres hijos del torero fallecido en enero de 2022: él, Gabriela y Gisela Ostos. Durísimas declaraciones a las que ahora reacciona Jacobo, que no ha dudado en responder con contundencia a Jaime, del que no quiere saber absolutamente nada: "Yo estoy orgullo de mi apellido, de mi familia, de mis padres, de los hermanos que elijo porque de sangre yo no tengo hermanos". "Es dura esa frase pero es real. Hay muchas veces que tenemos que decir qué bonito es todas las familias. Muchas veces la realidad no es así. O sea, en todas las familias se cuece en habas" reconoce, dejando claro que no tiene intención de recuperar la relación con sus hermanos. Lejos de dar importancia a las acusaciones de Jaime de que su madre tenía un amante que cuando se quedó embarazada, el Dj revela que "recuerdo a mi padre todos los días, absolutamente todos los días. Siempre está a mi lado". "Nadie cuestiona mi amor por mi padre, y si lo cuestionasen me daría absolutamente igual, hay que estar por encima del bien y el mal" sentencia. "El problema de este país es que le damos voz a todos, hasta a los locos" ha añadido refiriéndose a su hermano, afirmando que lo único que puede hacer es "aguantarlo y, como te he dicho antes, estar por encima. Yo a las tonterías no les hago caso". "No tengo miedo ninguno a sus demandas porque estoy convencidísimo de que no existen ni van a existir. También decía que iba a venir a España y lleva dos años sin venir a España. No ha venido ni a los funerales ni a los homenajes. Para poner una demanda hay que tener dinero. Y cuando no tienes, complicado. A no ser que te lo presten. Muy loco todo, pero no me sorprende nada de Jaime, algo tienen que hacer" se lamenta. "Cuando todo parecía muy calmado, de repente otra vez a encender la gasolina. Cada uno sabe el porqué, qué necesidad hay, con lo tranquilo que estamos todos. Mi madre trabajando, yo trabajando. Que nos dejen un poco en paz, que ya lo he dicho en varias ocasiones" ha afirmado tajante, dejando claro que no quiere continuar esta guerra con sus hermanos. "No hay herencia, lo habéis hecho todo mal, dejarlo ya estar que ha pasado ya dos años. Dejad vivir a la gente, o sea, a nosotros. No queremos nada de ellos, no quiero, que nos dejen en paz. Es que yo ya estoy muy cansado y me estás tirando ya mucho de la lengua" ha añadido, revelando que el único interés de sus hermanos no son los recuerdos personales de su padre sino el dinero: "Es el interés que por detrás han mostrado, no delante de las cámaras. A mí me han llamado y me han preguntado cuánto dinero había en las cuentas de papá, a mí me han llamado y me han dicho que en cuánto se había vendido la casa porque ellos se pensaban que iban a coger dinero de esa casa. Evidentemente, siendo un bien privativo de mi madre no han cogido un duro, ese es el problema de todo, si ellos es económico todo así" asegura. "La Cruz de la Beneficencia lleva en mi mesita de noche 20 años. Si no han puesto dinero para un funeral, no han puesto dinero para absolutamente nada, ni para un homenaje, ¿qué museo taurino van a hacer? El museo es el que tiene mi madre en su casa, con el busto, con el capote de paseo, con las fotos, con todos los trofeos. Si Jaime no ha venido a España, si mi hermana tardó un año y medio en pasar por casa. Basta ya, basta ya, de verdad" ha estallado.