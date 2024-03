España tiene la oportunidad de asaltar el tercer puesto de la tabla en Christchurch

Redacción deportes, 22 mar (EFE).- El Gran Premio de Nueva Zelanda, novena prueba del Circuito Mundial SailGP, que mañana sábado y el domingo se disputará en Lyttelton, al sur de Crhistchurch, en la isla Sur, representa para el equipo de España, cuarto en la general, una nueva oportunidad para colocarse entre los tres primeros que accederán a la Gran Final de San Francisco, el 13 y 14 de julio.

El equipo español español estará al completo en la prueba. A bordo del catamarán F50 'Victoria' contará con Diego Botín (timonel), Florian Trittel (trimmer de vela en ala), Joel Rodríguez (controlador de vuelo), Joan Cardona (táctico), Stewart Dodson (NZL, grinder), Bernardo Freitas (POR, grinder), Nicole Van der Velden (estratega) y el entrenador Simone Salvá.

Botín y Trittel llegan después de lograr el bronce en el Mundial de la clase olímpica 49er y del quinto puesto del equipo español en la última prueba en Sidney, que les dejó a solo cuatro puntos de Dinamarca, tercer clasificado.

"Durante casi toda la temporada hemos competido en condiciones de poco viento, pero nos hemos centrado mucho en mejorar y ser consistentes en el escenario contrario, el que vivimos en Sídney", aseguró Diego Botín.

El olímpico cántabro añadió: "Dominamos bien el F50, pero sigue habiendo trabajo que hacer. Conseguir un buen resultado aquí sería fantástico, y vamos a hacer lo posible porque así sea. Hay muchos equipos apretados en la tabla; tenemos que manejar la presión y luchar por estar en la Gran Final".

El equipo de Nueva Zelanda, segundo en la general, compite en la ciudad natal de su timonel Peter Burling, que regresa a la competición tras su paternidad.

La victoria de los que ahora se llaman 'Black Foils' les haría acercarse a Australia, líder de la temporada y que le supera en ocho puntos. Además, también busca la revancha de su derrota frente a Canadá, al mando del neozelandés Phil Robertson, la pasada temporada en este mismo escenario.

Robertson llega motivado después de que, en la última prueba en Sidney, Canadá no pudiera competir debido a problemas técnicos en su F50.

Australia, que venció en la última prueba en Sidney, su primera victoria esta temporada, llega firme como líder y con su gran tripulación, comandada por Tom Slingsby, y espera superar a su gran rival en su propia casa.

Como deportista australiano, no importa qué deporte sea, uno quiere venir a Nueva Zelanda para intentar vencer a los kiwis en su propio terreno. Es uno de esos elementos de la lista de mis deseos", aseguró Slingsby.

En los diez equipos destaca el cambio de timonel en la escuadra de Suiza, ya que su timonel Sébastian Schneiter deja de competir para preparar su campaña olímpica. Su relevo hasta final de temporada será el copa américa australiano Nathan Outteridge.

Outteridge, que en la Copa del América de Barcelona será co- timonel junto a Peter Burling del Emirates Team New Zealand, comentó: "He estado sin pilotar en SailGP durante las últimas dos temporadas, desde que lo hice para el equipo de Japón. Tengo expectativas bastante altas y espero que repercutan en todo el equipo".

El escenario de la competición es realmente espectacular: el puerto de Lyttelton / Whakaraupó (bahía/puerto en maorí), a 12 kilómetros al sur del Christchurch, capital de la isla del Sur de Nueva Zelanda y su puerta de salida al mar.

Está en una de las dos ensenadas principales de la península de Banks en la costa de Canterbury. Sus aguas son tranquilas y para mañana se esperan vientos suaves de componente Este y 17º de temperatura.

La primera jornada constará de tres mangas y se iniciará a las 15:00 hora local (03:00 hora española).

Clasificación General Circuito Mundial Sail GP(Después de ocho pruebas disputadas).1. Australia Ton Slingsby (AUS) 66 puntos.2. Nueva Zelanda Peter Burling (NZL) 58.3. Dinamarca Nicolai Sehested (DIN) 52.4. España Diego Botín (ESP) 48.5. Francia Quentin Delapierre (FRA) 45... Estados Unidos Taylor Canfield (EE.UU.) 45... Gran Bretaña Giles Scott (GBR) 45.8. Canadá Phil Robertson (NZL) 38.9. Alemania Erik Heil (GER) 2110. Suiza Sébastian Schneiter (SUI) 17. EFE

